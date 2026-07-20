Сырский предпочёл висеть на волоске от отставки где-то под Константиновкой

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о рабочей поездке на Константиновское направление. Точное место своего пребывания он не назвал, охарактеризовав этот участок фронта как один из самых горячих.

По словам Сырского, во время поездки он заслушал доклады командования 19-го армейского корпуса, а также командиров бригад и подразделений. Обсуждались обстановка, снабжение войск и дальнейшие действия украинской армии. Особое внимание главком ВСУ уделил применению беспилотников. Он заявил, что дроны должны использоваться в первую очередь — как для обнаружения целей, так и для нанесения ударов.

Визит проходит на фоне разговоров о возможной отставке Сырского. После увольнения министра обороны Украины Михаила Фёдорова участники протестов требовали вернуть его в правительство, а главкома ВСУ — снять с должности. Официального решения об отставке Сырского на момент публикации не объявлялось.

Ранее Life.ru рассказывал, почему после громкой отставки Михаила Фёдорова на Украине начали требовать увольнения Сырского. Среди причин назывались конфликт внутри военного руководства и недовольство решениями главкома ВСУ.