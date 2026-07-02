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2 июля, 09:45

Минобороны сообщило о завершении зачистки Константиновки

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Подразделения Южной группировки войск завершают зачистку Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в городе остаются разрозненные формирования ВСУ. Других подробностей о ходе боевых действий в сообщении не приводится.

Ранее Минобороны заявляло о продвижении российских подразделений в нескольких микрорайонах Константиновки и завершении зачистки Первомайского района.

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Марина Фещенко
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