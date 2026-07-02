Минобороны сообщило о завершении зачистки Константиновки

Подразделения Южной группировки войск завершают зачистку Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в городе остаются разрозненные формирования ВСУ. Других подробностей о ходе боевых действий в сообщении не приводится.