Минобороны сообщило о завершении зачистки Константиновки
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Подразделения Южной группировки войск завершают зачистку Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в городе остаются разрозненные формирования ВСУ. Других подробностей о ходе боевых действий в сообщении не приводится.
Ранее Минобороны заявляло о продвижении российских подразделений в нескольких микрорайонах Константиновки и завершении зачистки Первомайского района.
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