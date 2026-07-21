Economist: Увольнение Фёдорова обернулось кризисом для властей Украины

Отставка Михаила Фёдорова с поста министра обороны спровоцировала кризис внутри украинской власти. Об этом пишет журнал The Economist

По данным издания, Владимир Зеленский уже несколько суток не может справиться с последствиями этого шага.

«Зеленский просчитался, уволив Фёдорова», — пишет журнал. Как отмечают его авторы, в окружении украинского лидера сейчас сильное напряжение.

Источники The Economist рассказали, что Верховная рада отказалась поддержать предложенного кандидата на должность главы военного ведомства. После этого Зеленскому пришлось несколько раз пересматривать своё решение. Собеседник издания в украинской разведке описал происходящее так: «В полдень было одно решение по новому министру обороны, в 14 часов — другое, а в 18 часов — третье».

Также ранее сообщалось, что председатель комитета бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер раскритиковал Зеленского за увольнение Фёдорова и назвал это огромной ошибкой. По его словам, на Украине идёт ожесточённая борьба за власть, и кадровая перестановка связана именно с ней.