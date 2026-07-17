Хмара и Сибига утверждены врио министров обороны и иностранных дел Украины

Правительство Украины назначило временно исполняющих обязанности министров обороны и иностранных дел. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Корецкий. Кабинет министров утвердил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны. Одновременно Андрей Сибига получил статус временно исполняющего обязанности главы МИД.

Временный статус означает, что оба чиновника будут руководить ведомствами до принятия окончательных кадровых решений и утверждения постоянных министров.

Кадровые назначения последовали за масштабной сменой правительства на Украине. 14 июля Верховная рада приняла отставку кабинета министров во главе с премьером Юлией Свириденко, после чего президент Владимир Зеленский инициировал формирование нового состава правительства. 16 июля парламент утвердил новым премьер-министром Сергея Корецкого, а часть ключевых министерств временно возглавили исполняющие обязанности до назначения постоянных руководителей.