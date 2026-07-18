«Идёт борьба за власть»: В Германии сочли просчётом Зеленского увольнение Фёдорова

Председатель комитета бундестага по делам ЕС и политик от партии «Зелёных» Антон Хофрайтер раскритиковал Владимира Зеленского за увольнение Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины. Немецкий политик назвал это решение серьёзной ошибкой. По его мнению, кадровая перестановка связана с борьбой за влияние внутри страны.

«На Украине идёт ожесточённая борьба за власть... Зеленский совершил огромную ошибку (уволив Фёдорова — прим. Life.ru)», — заявил Хофрайтер в беседе с изданием RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Представитель партии «Зелёные» также обвинил украинского лидера в том, что тот поддался старым коррумпированным связям в ВСУ. По словам парламентария, отставка главы оборонного ведомства может усилить внутренние противоречия и осложнить положение киевского руководства. Хофрайтер призвал власти Германии оказать давление на Зеленского в вопросе увольнения Фёдорова.

Напомним, Фёдоров возглавлял Минобороны Украины с января 2026 года. Ранее он официально подтвердил свой уход с должности и назвал работу в ведомстве «большой честью». Зеленский заявлял, что кадровые изменения в военном руководстве связаны с конфликтами между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко призвал арестовать Фёдорова по статье о государственной измене. Он пояснил, что тот позволял себе резко критиковать военные решения Генштаба Украины, вынося конфликт на публику.