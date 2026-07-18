Отставка Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины, произошедшая в день визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, была не случайной. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Они собирались избавиться от него. И не случайно, что в тот же день, когда они должны были сделать это, кто приехал в город? Урсула, конечно», — заявил он в эфире YouTube-канала.

По мнению Христофору, Европа и Владимир Зеленский убрали Федорова перед подписанием соглашения по дронам, чтобы он не мог контролировать такие вооружения.

Ранее Life.ru рассказывал, что отставка Михаила Федорова была согласована после визита Урсулы фон дер Ляйен в Киев — она потребовала уволить министра из-за контрактов с немецкой Helsing. По данным источников, компания поставляла дроны по завышенным ценам, и чиновник начал подготовку к расторжению соглашений. Это затронуло интересы участников европейской оборонной программы, связанной с кредитом ЕС на €90 млрд.