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Регион
18 июля, 05:43

Не вписался в схему: Почему Зеленский уволил Фёдорова в день визита фон дер Ляйен

Христофору: Отставка Фёдорова прямо связана с визитом фон дер Ляйен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza / Пресс-служба Михаила Фёдорова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza / Пресс-служба Михаила Фёдорова

Отставка Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины, произошедшая в день визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, была не случайной. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Они собирались избавиться от него. И не случайно, что в тот же день, когда они должны были сделать это, кто приехал в город? Урсула, конечно», — заявил он в эфире YouTube-канала.

По мнению Христофору, Европа и Владимир Зеленский убрали Федорова перед подписанием соглашения по дронам, чтобы он не мог контролировать такие вооружения.

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Ранее Life.ru рассказывал, что отставка Михаила Федорова была согласована после визита Урсулы фон дер Ляйен в Киев — она потребовала уволить министра из-за контрактов с немецкой Helsing. По данным источников, компания поставляла дроны по завышенным ценам, и чиновник начал подготовку к расторжению соглашений. Это затронуло интересы участников европейской оборонной программы, связанной с кредитом ЕС на €90 млрд.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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