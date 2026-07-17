Отставка министра обороны Украины Михаила Фёдорова была окончательно согласована после визита Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщили источники ИА «Регнум».

По их версии, 15 июля глава Еврокомиссии прибыла в Киев и потребовала, чтобы Фёдоров покинул свой пост.

Как утверждают собеседники издания, причиной стали контракты с немецкой компанией Helsing. В материале говорится, что её основал Гюнтер Шерф, ранее работавший помощником Урсулы фон дер Ляйен в период, когда она возглавляла Минобороны Германии.

Источники заявляют, что именно эта компания поставляет Украине два типа беспилотников. При этом украинские блогеры ранее утверждали, что стоимость аппаратов по контрактам Минобороны превышала их себестоимость примерно в 16 раз.

По информации журналистов, Фёдоров поручил начать юридическую подготовку к расторжению соглашений с Helsing и связанными с ней посредническими структурами. Собеседники агентства считают, что этим решением были затронуты интересы участников европейской оборонной программы.

Источники также утверждают, что речь идёт о кредитной программе Евросоюза объёмом 90 млрд евро, из которых около 60 млрд предназначены для оборонных проектов. По их словам, основное аппаратное противостояние связано с распределением этих средств и контролем над финансовыми потоками.

Отставка Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины произошла в июле 2026 года и стала итогом его полугодовой работы, ознаменовавшейся острым конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским и системными разногласиями по вопросам закупок и реформирования армии. Несмотря на народную поддержку и достижения в цифровизации военной сферы и развитии беспилотников, его обвинили в провале реформы ТЦК и отсутствии реального перелома на фронте, что совпало с падением ключевых позиций в Донбассе и давлением западных партнёров, разочарованных отсутствием результатов.