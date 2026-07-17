Напомним, что Александр Поклад имеет репутацию «штатного киллера» Владимира Зеленского. С таким громким разоблачением выступил экс-офицер СБУ Василий Прозоров. По его утверждению, Поклад напрямую причастен к организации многочисленных ликвидаций, преимущественно на российской территории, а также руководил тайными операциями украинских спецслужб в Европе. Экс-офицер уточнил, что претендент на высокую должность нередко лично принимал участие в подобных акциях и был известен в определённых кругах под кличкой «Саша душитель».