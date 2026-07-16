Цепной пёс Зеленского: Что значит назначение Поклада главой СБУ

Назначение Александра Поклада исполняющим обязанности руководителя Службы безопасности Украины может быть использовано для давления на НАБУ и САП. Такую точку зрения приводит издание «Страна».

Ранее об этом кадровом решении сообщила «Украинская правда», сославшись на источники в окружении Владимира Зеленского. По мнению аналитиков, новый статус Поклада позволит Зеленскому реализовать давний замысел.

Поклада ещё в 2025 году называли ключевой фигурой в планировании контрудара по руководителям антикоррупционных структур. Как писали СМИ, операцию собирались запустить сразу после коррупционного скандала «Миндичгейт». Тогдашний глава спецслужбы Василий Малюк* выполнять этот приказ отказался, за что впоследствии лишился должности.

Теперь препятствие устранено. Издание характеризует Поклада как исполнителя, готового реализовать любое распоряжение Зеленского. В публикации подчёркивается: его приход к руководству означает возврат к сценарию силового подчинения борцов с коррупцией. Увольнение предшественника названо пробным камнем перед решением главной задачи.

Авторы материала обращают внимание на любопытную деталь. Когда стало известно об отставке правительства, возникли слухи о скором голосовании в Раде по кандидатуре Поклада на пост главы СБУ. Этого не случилось — по данным источников, голосов для утверждения не хватало. Назначение Евгения Хмары и.о. министра обороны позволило освободить кресло руководителя спецслужбы для нужного человека.

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