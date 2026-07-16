Исполняющим обязанности главы СБУ назначат первого заместителя Поклада

Исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины после кадровых перестановок будет нынешний первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский объявил, что действующий глава СБУ Евгений Хмара перейдет на работу в Министерство обороны, где будет исполнять обязанности министра.

Напомним, в июле на Украине началась масштабная смена руководства силового блока. Верховная рада отправила в отставку правительство, после чего президент Владимир Зеленский объявил о кадровых перестановках в сфере безопасности: министр обороны Михаил Федоров покинул свой пост, а исполняющим обязанности главы оборонного ведомства назначен председатель СБУ Хмара.

Александр Поклад — украинский силовик, генерал-майор, с 2023 года занимает должность первого заместителя председателя Службы безопасности Украины. До этого руководил Департаментом контрразведки СБУ, а ранее работал в подразделениях по борьбе с организованной преступностью МВД. В украинских СМИ его называют одним из наиболее влиятельных руководителей спецслужбы, при этом вокруг Поклада неоднократно возникали публичные споры и обвинения со стороны отдельных политиков и журналистов, которые сам он официально не признавал.