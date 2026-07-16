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16 июля, 16:50

Исполняющим обязанности главы СБУ назначат первого заместителя Поклада

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Володимир Зеленський

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Володимир Зеленський

Исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины после кадровых перестановок будет нынешний первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский объявил, что действующий глава СБУ Евгений Хмара перейдет на работу в Министерство обороны, где будет исполнять обязанности министра.

Напомним, в июле на Украине началась масштабная смена руководства силового блока. Верховная рада отправила в отставку правительство, после чего президент Владимир Зеленский объявил о кадровых перестановках в сфере безопасности: министр обороны Михаил Федоров покинул свой пост, а исполняющим обязанности главы оборонного ведомства назначен председатель СБУ Хмара.

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Александр Поклад — украинский силовик, генерал-майор, с 2023 года занимает должность первого заместителя председателя Службы безопасности Украины. До этого руководил Департаментом контрразведки СБУ, а ранее работал в подразделениях по борьбе с организованной преступностью МВД. В украинских СМИ его называют одним из наиболее влиятельных руководителей спецслужбы, при этом вокруг Поклада неоднократно возникали публичные споры и обвинения со стороны отдельных политиков и журналистов, которые сам он официально не признавал.

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Никита Никонов
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