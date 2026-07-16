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16 июля, 16:03

Зеленский назначил Хмару и.о министра обороны Украины

Обложка © Wikipedia / http://Ssu.gov.ua

Обложка © Wikipedia / http://Ssu.gov.ua

Владимир Зеленский поручил и.о. главы СБУ Евгению Хмаре временно исполнять обязанности министра обороны страны. Об этом он написал в соцсетях.

«Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили. После того, как будут соблюдены необходимые юридические процедуры, я буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины», — говорится в сообщении.

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Решение связано с уходом Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины. Он официально подтвердил, что покидает должность, назвав работу в ведомстве большой честью. Зеленский пояснил, что кадровая перестановка стала необходимой из-за затяжного конфликта между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ. По словам украинского лидера, он не мог допустить противостояния двух ключевых структур в условиях боевых действий.

Фёдоров ранее выступал за снятие с должностей главкома ВСУ Александра Сырского и руководителя Генштаба Андрея Гнатова, критикуя стиль работы Сырского, который, по словам министра, сосредоточен на интригах и медийных кампаниях против него.

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Николь Вербер
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