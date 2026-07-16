Зеленский назначил Хмару и.о министра обороны Украины

Владимир Зеленский поручил и.о. главы СБУ Евгению Хмаре временно исполнять обязанности министра обороны страны. Об этом он написал в соцсетях.

«Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили. После того, как будут соблюдены необходимые юридические процедуры, я буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины», — говорится в сообщении.

Решение связано с уходом Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины. Он официально подтвердил, что покидает должность, назвав работу в ведомстве большой честью. Зеленский пояснил, что кадровая перестановка стала необходимой из-за затяжного конфликта между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ. По словам украинского лидера, он не мог допустить противостояния двух ключевых структур в условиях боевых действий.