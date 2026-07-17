И.о. главы СБУ Поклада назвали «штатным киллером» Зеленского

Экс-офицер СБУ Василий Прозоров заявил, что Александр Поклад, которого рассматривают на должность временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины, имеет репутацию «штатного киллера» Владимира Зеленского.

По его словам Прозорова, Поклад причастен к многочисленным ликвидациям людей, преимущественно на территории России, а также организовывал действия спецслужб в Европе. Он отметил ТАСС, что силовик нередко лично принимал участие в таких операциях и имел кличку «Саша душитель».

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники в команде Зеленского сообщила, что Поклад будет исполнять обязанности главы СБУ. В июле на Украине произошла масштабная смена руководства силового блока: Верховная рада отправила в отставку правительство, после чего Зеленский объявил о перестановках в сфере безопасности. Министр обороны Фёдоров покинул свой пост, а исполняющим обязанности главы оборонного ведомства стал председатель СБУ Хмара.

Александр Поклад — украинский генерал-майор, с 2023 года занимает пост первого заместителя председателя СБУ. До этого он руководил Департаментом контрразведки СБУ и работал в подразделениях МВД по борьбе с организованной преступностью. На Украине говорят, что он считается одним из самых влиятельных руководителей спецслужбы, хотя вокруг его фигуры неоднократно возникали публичные споры и обвинения, которые сам Поклад официально не подтверждал.