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22 июля, 16:21

ВС РФ поразили два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ в Одессу и Черноморск

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вооружённые силы России продолжают удары по морским объектам, задействованным для нужд Вооружённых сил Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram.

С использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия, базирующегося на земле и в воздухе, российские военные поразили ещё два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск».

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Также сегодня сообщалось, что ранее ещё один сухогруз был уничтожен в Черноморске в момент погрузки. На него загружали материалы для украинской армии. Минобороны РФ подчеркнуло, что действия направлены на нейтрализацию логистической поддержки противника. Подобные удары продолжают наноситься в рамках спецоперации, что позволяет российским войскам снижать возможности Украины по снабжению фронта через морские каналы.

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Николь Вербер
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