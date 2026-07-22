ВС РФ поразили два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ в Одессу и Черноморск

Вооружённые силы России продолжают удары по морским объектам, задействованным для нужд Вооружённых сил Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram.

С использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия, базирующегося на земле и в воздухе, российские военные поразили ещё два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск».

Также сегодня сообщалось, что ранее ещё один сухогруз был уничтожен в Черноморске в момент погрузки. На него загружали материалы для украинской армии. Минобороны РФ подчеркнуло, что действия направлены на нейтрализацию логистической поддержки противника. Подобные удары продолжают наноситься в рамках спецоперации, что позволяет российским войскам снижать возможности Украины по снабжению фронта через морские каналы.