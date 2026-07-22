«Готовы к серьёзным ударам»: Россия переходит к более жёсткой тактике на СВО

В ночь на 19 июля российские войска нанесли самый мощный за время СВО массированный удар баллистическими ракетами по Киеву и Киевской области — около 40 «Искандеров» и «Цирконов» поразили предприятия военной промышленности, склады БПЛА и логистические центры. Детонация на объектах продолжалась до утра, густой дым окутал несколько районов столицы. Параллельно удары пришлись по порту «Южный» в Одесской области, железнодорожной инфраструктуре, топливным резервуарам и подстанциям в нескольких регионах, сообщает РИА «ФедералПресс».

В Минобороны РФ заявили, что целями стали заводы, производившие детали для ракет и беспилотников, ангары с готовыми БПЛА и боеприпасами. В порту «Южный» поражены резервуары с ГСМ, цех сборки дронов, стоянка бензовозов, военный склад и четыре корабля. «Герани» также нанесли удары по АЗС, центру переработки сырья, подстанции и железнодорожному локомотиву в Запорожской области.

Член-корреспондент РАРАН Константин Сивков отметил, что удары пришлись по всем выявленным объектам снабжения ВСУ, и сокращения «налётов» в ближайшее время не стоит ожидать из-за запаса аппаратов у противника. Эксперт по безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что Россия меняет подход к СВО в сторону ужесточения.

Минобороны после удара опубликовало пост с отсылкой к чемпионату мира: «Сегодня точно не финал – заряжены и продолжаем», подчеркнув решительный наступательный характер действий армии. На линии фронта российские войска освободили Вольное в Днепропетровской области, что позволит развить наступление на важный логистический узел — Покровское.

Ранее Минобороны России сообщило об ударах по береговой инфраструктуре и судам в Чёрном море, используемым ВСУ для поставок вооружений. В Одессе атакованы объекты разгрузки, хранилища и топливные резервуары, а также поражены сухогруз и балкер на удалении 15 и 53 км. Операция направлена на перекрытие логистических маршрутов и военного снабжения украинских сил. Удары нанесены в рамках контроля морской акватории, подтверждено поражение целей.