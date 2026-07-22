Поймали с поличным: Армия России накрыла огнём судно ВСУ в Черноморске в момент погрузки

Российские военные поразили в порту «Черноморск» в Одесской области сухогруз в момент погрузки на него грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Об этом 22 июля сообщило Минобороны РФ.

Удар наносился высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками.

«В порту «Черноморск» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Черноморск») [поражён] сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны РФ отчиталось о нанесении ударов по прибрежной инфраструктуре и судам в Черном море, задействованным ВСУ в доставке вооружений. В районе Одессы были поражены места выгрузки, складские комплексы и ёмкости с горючим. Также на дистанции 15 и 53 км были атакованы сухогрузное судно и балкер. Задача операции — блокировка каналов снабжения и логистики украинской армии. Удары выполняются в рамках контроля над морской зоной, все цели подтверждённо уничтожены.

Напомним, в последнее время ВС РФ значительно активизировали удары по морским судам Украины, которые участвуют в военной логистике. Российские военные систематически атакуют порты Одессы, Черноморска, Южный, поражая сухогрузы и балкеры, используемые для доставки вооружений и горюче-смазочных материалов для ВСУ.