Наша авиация выжгла 146 нор с наёмниками и цехи дронов

Российские войска в течение минувших суток нанесли серию ударов по объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно сводке ведомства, целью атаки стали цеха, в которых осуществлялось производство беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также места их хранения. Кроме того, ударам подверглись объекты топливно-энергетического сектора и транспортной инфраструктуры, задействованные в обеспечении нужд ВСУ.

В военном ведомстве уточнили, что в общей сложности огневое поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 146 районах. В операции были задействованы силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия.

Ранее бойцы ВС РФ с применением ударных беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» поразили четыре сухогрузных судна и один балкер, используемые в интересах украинской стороны, в акватории Чёрного моря и в портовой зоне Черноморска. Также российские военные поразили два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск».