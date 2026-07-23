Одесская мастерская БПЛА для ВСУ превратилась в пепел после российского удара

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении результативных ударов по объектам военной промышленности в Одессе. Согласно официальным данным ведомства, целью атаки стали объекты, задействованные в обеспечении деятельности ВСУ.

В результате применения ударных беспилотных летательных аппаратов были поражены два ключевых объекта: производственный цех, специализирующийся на изготовлении комплектующих для БПЛА, а также склад, где хранились готовые к отправке на передовую аппараты.

Данная операция является частью систематической работы по выявлению и нейтрализации инфраструктуры противника, отвечающей за снабжение подразделений ВСУ средствами воздушной разведки и атаки. Поражение производственных мощностей и складских запасов направлено на снижение оперативных возможностей противника в зоне проведения боевых действий.

Ранее бойцы ВС РФ с применением ударных беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» поразили четыре сухогрузных судна и один балкер, используемые в интересах украинской стороны, в акватории Чёрного моря и в портовой зоне Черноморска. Также российские военные поразили два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск».