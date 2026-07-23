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Специальная военная операция

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Регион
23 июля, 06:48

Одесская мастерская БПЛА для ВСУ превратилась в пепел после российского удара

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Шедеврум

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Шедеврум

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении результативных ударов по объектам военной промышленности в Одессе. Согласно официальным данным ведомства, целью атаки стали объекты, задействованные в обеспечении деятельности ВСУ.

В результате применения ударных беспилотных летательных аппаратов были поражены два ключевых объекта: производственный цех, специализирующийся на изготовлении комплектующих для БПЛА, а также склад, где хранились готовые к отправке на передовую аппараты.

Данная операция является частью систематической работы по выявлению и нейтрализации инфраструктуры противника, отвечающей за снабжение подразделений ВСУ средствами воздушной разведки и атаки. Поражение производственных мощностей и складских запасов направлено на снижение оперативных возможностей противника в зоне проведения боевых действий.

Взрывной финал для военных грузов: ВС РФ поразили важные объекты в порту Одессы
Взрывной финал для военных грузов: ВС РФ поразили важные объекты в порту Одессы

Ранее бойцы ВС РФ с применением ударных беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» поразили четыре сухогрузных судна и один балкер, используемые в интересах украинской стороны, в акватории Чёрного моря и в портовой зоне Черноморска. Также российские военные поразили два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Оксана Попова
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