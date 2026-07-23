Взрывной финал для военных грузов: ВС РФ поразили важные объекты в порту Одессы
Минобороны 23 июля сообщило об ударе по военным объектам в порту Одессы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские подразделения осуществили серию точных попаданий по прибрежным терминалам. Целью стали площадки, применяемые для разгрузки и складирования материальных средств, имеющих отношение к боевым операциям.
Как уточнили в оборонном ведомстве, «в результате ударов в порту Одесса (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения».
Атака направлена на подрыв логистической цепочки снабжения. Выбор целей обусловлен необходимостью пресечения поставок вооружений, поступающих морским путём.
Официальные представители МО РФ подтвердили успешное выполнение задач в ходе операции. Подробности полученных разрушений остаются предметом анализа.
Ранее бойцы ВС РФ с применением ударных беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» поразили четыре сухогрузных судна и один балкер, используемые в интересах украинской стороны, в акватории Чёрного моря и в портовой зоне Черноморска. Также российские военные поразили два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск».
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.