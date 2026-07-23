Взрывной финал для военных грузов: ВС РФ поразили важные объекты в порту Одессы

Как уточнили в оборонном ведомстве, «в результате ударов в порту Одесса (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения».

Ранее бойцы ВС РФ с применением ударных беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» поразили четыре сухогрузных судна и один балкер, используемые в интересах украинской стороны, в акватории Чёрного моря и в портовой зоне Черноморска. Также российские военные поразили два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск».