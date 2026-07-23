Новый удар по топливной логистике ВСУ: что поразили в порту Южный
Минобороны сообщило об ударе по объектам с топливом для ВСУ в порту Южный
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские войска нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, для атаки применялось высокоточное оружие воздушного базирования. Удары пришлись по объектам, которые использовались для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.
В российском военном ведомстве заявили, что топливо предназначалось для обеспечения украинской армии. Масштаб повреждений и другие подробности операции пока не приводятся.
Минобороны также сообщило, что в течение дня ВС РФ продолжали наносить удары по украинским портам, задействованным в интересах ВСУ. Независимого подтверждения результатов атаки в исходном сообщении нет.
Ранее Life.ru сообщал о поражении резервуаров с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Южный. По данным Минобороны РФ, удары по портовой инфраструктуре Украины продолжаются в рамках воздействия на военную логистику противника.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.