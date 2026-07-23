Новый удар по топливной логистике ВСУ: что поразили в порту Южный

Российские войска нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, для атаки применялось высокоточное оружие воздушного базирования. Удары пришлись по объектам, которые использовались для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.

В российском военном ведомстве заявили, что топливо предназначалось для обеспечения украинской армии. Масштаб повреждений и другие подробности операции пока не приводятся.

Минобороны также сообщило, что в течение дня ВС РФ продолжали наносить удары по украинским портам, задействованным в интересах ВСУ. Независимого подтверждения результатов атаки в исходном сообщении нет.

Ранее Life.ru сообщал о поражении резервуаров с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Южный. По данным Минобороны РФ, удары по портовой инфраструктуре Украины продолжаются в рамках воздействия на военную логистику противника.