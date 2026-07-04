Экс-премьер Украины обвинил Зеленского в топливном коллапсе
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Владимир Зеленский снова стал центром проблем на Украине. На этот раз страну накрывает топливный кризис по вине киевского главаря. Такое заявление сделал бывший украинский премьер (2010-2014) Николай Азаров.
«На Украине начинается топливный кризис. В этом виноват Зеленский. Практически все украинские нефтеперерабатывающие комбинаты не работают», — написал он.
При этом Азаров отметил, что Киев получает нефть с Запада — в частности, из Румынии. Но объёмы поставок он назвал недостаточными.
Ранее Life.ru писал, что ВС РФ за месяц уничтожили более 150 бензовозов с топливом для ВСУ, нанося удары по системам снабжения в Запорожской, Одесской, Харьковской областях, а также под Днепропетровском и Херсоном. Украина пытается адаптироваться, перебрасывая топливо малыми группами, но это лишь частично спасает положение. По словам экспертов, в отдельных городах Незалежной полностью прекратили работу АЗС.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.