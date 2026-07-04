Владимир Зеленский снова стал центром проблем на Украине. На этот раз страну накрывает топливный кризис по вине киевского главаря. Такое заявление сделал бывший украинский премьер (2010-2014) Николай Азаров.

«На Украине начинается топливный кризис. В этом виноват Зеленский. Практически все украинские нефтеперерабатывающие комбинаты не работают», — написал он.

При этом Азаров отметил, что Киев получает нефть с Запада — в частности, из Румынии. Но объёмы поставок он назвал недостаточными.