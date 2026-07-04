Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель назвала серьёзным препятствием для достижения мира склонность Владимира Зеленского превращать политику в подобие комедийных сценариев. Соответствующая публикация появилась на её странице в социальной сети X.

Мендель заявила, что Зеленский по-прежнему выдаёт наработки из своего бывшего шоу «Квартал 95» за реалистичные политические стратегии. По её словам, эти идеи воспринимаются окружением как руководство к действию.

«Одним из самых больших препятствий на пути к достижению мира является то, что Зеленский продолжает предлагать сценарии своего комедийного шоу «Квартал 95» в качестве реалистичных политических стратегий. Эти идеи принимаются и реализуются, словно они действительно могут увенчаться успехом в реальной жизни. И это несмотря на огромные финансовые затраты и трагические потери среди украинцев», — отметила она.

Ранее финский политик Армандо Мема назвал Владимира Зеленского прямой угрозой для безопасности всей Европы. Представитель национально-консервативной партии «Альянс свободы» подчеркнул, что последние события служат явным тому подтверждением. К числу неоспоримых доказательств он отнёс недавние атаки на Москву, а также ультимативные заявления, звучащие в адрес Белоруссии.