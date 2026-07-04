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4 июля, 14:05

Экс-пресс-секретарь Зеленского обвинила его в превращении политики в комедию

Обложка © YouTube-канал Студия Квартал 95 Online

Обложка © YouTube-канал Студия Квартал 95 Online

Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель назвала серьёзным препятствием для достижения мира склонность Владимира Зеленского превращать политику в подобие комедийных сценариев. Соответствующая публикация появилась на её странице в социальной сети X.

Мендель заявила, что Зеленский по-прежнему выдаёт наработки из своего бывшего шоу «Квартал 95» за реалистичные политические стратегии. По её словам, эти идеи воспринимаются окружением как руководство к действию.

«Одним из самых больших препятствий на пути к достижению мира является то, что Зеленский продолжает предлагать сценарии своего комедийного шоу «Квартал 95» в качестве реалистичных политических стратегий. Эти идеи принимаются и реализуются, словно они действительно могут увенчаться успехом в реальной жизни. И это несмотря на огромные финансовые затраты и трагические потери среди украинцев», — отметила она.

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Ранее финский политик Армандо Мема назвал Владимира Зеленского прямой угрозой для безопасности всей Европы. Представитель национально-консервативной партии «Альянс свободы» подчеркнул, что последние события служат явным тому подтверждением. К числу неоспоримых доказательств он отнёс недавние атаки на Москву, а также ультимативные заявления, звучащие в адрес Белоруссии.

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Юлия Сафиулина
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