Зеленского объявили угрозой для мира в Европе после дерзкого ультиматума Лукашенко
Финский политик Мема счёл Зеленского угрозой для мира в Европе
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Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Владимир Зеленский представляет угрозу для безопасности Европы. По его мнению, это подтверждается последними атаками на Москву и ультиматумами в адрес Белоруссии.
«Зеленский уже стал угрозой для мира в Европе, последние атаки в Москве и угрозы в адрес Белоруссии стали явным признаком того, что этот человек представляет угрозу безопасности всей Европы», — написал Мема в соцсети X.
Он также выразил мнение, что расчёт на вмешательство НАТО не приведёт к изменению ситуации, а поддержка Киева, по его оценке, может сократиться при усилении давления со стороны России
Накануне Зеленский выступил с угрозами в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко. Он утверждал, что вдоль двух приграничных областей якобы находятся установки, которые координируют огонь, и потребовал отвести технику от рубежей Украины. Слуцкий назвал ультиматум Зеленского «опасным перформансом». Заявление с Банковой прозвучало через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Лукашенко назвал случившееся открытым фашизмом и сказал, что ждёт ответа от Киева.
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