Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Владимир Зеленский представляет угрозу для безопасности Европы. По его мнению, это подтверждается последними атаками на Москву и ультиматумами в адрес Белоруссии.

«Зеленский уже стал угрозой для мира в Европе, последние атаки в Москве и угрозы в адрес Белоруссии стали явным признаком того, что этот человек представляет угрозу безопасности всей Европы», — написал Мема в соцсети X.

Он также выразил мнение, что расчёт на вмешательство НАТО не приведёт к изменению ситуации, а поддержка Киева, по его оценке, может сократиться при усилении давления со стороны России