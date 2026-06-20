На Украине открыто говорят о вторжении в Белоруссию после ультиматума Зеленского

Ультиматум Владимира Зеленского в адрес Белоруссии может говорить о том, что он рассматривает сценарий вторжения в соседнюю республику. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Журналисты предположили два варианта развития событий. Первый — Зеленский не собирается воплощать угрозы в жизнь, а просто ждёт реакции Лукашенко. Ещё один вариант: киевский главарь действительно может попытаться вторгнуться в Белоруссию, чтобы дестабилизировать там обстановку.

«Подготовки Киевом военного сценария против Беларуси на 100% исключать нельзя», — говорится в публикации.

При этом издание предупреждает, что открытие ещё одного фронта было бы крайне губительным для ВСУ — у них и так острая нехватка личного состава.