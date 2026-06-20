На Украине открыто говорят о вторжении в Белоруссию после ультиматума Зеленского
На Украине подозревают Зеленского в планировании вторжения ВСУ в Белоруссию
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Ультиматум Владимира Зеленского в адрес Белоруссии может говорить о том, что он рассматривает сценарий вторжения в соседнюю республику. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Журналисты предположили два варианта развития событий. Первый — Зеленский не собирается воплощать угрозы в жизнь, а просто ждёт реакции Лукашенко. Ещё один вариант: киевский главарь действительно может попытаться вторгнуться в Белоруссию, чтобы дестабилизировать там обстановку.
«Подготовки Киевом военного сценария против Беларуси на 100% исключать нельзя», — говорится в публикации.
При этом издание предупреждает, что открытие ещё одного фронта было бы крайне губительным для ВСУ — у них и так острая нехватка личного состава.
Накануне Зеленский выступил с угрозами в адрес Лукашенко. Он утверждал, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Это заявление прозвучало через несколько дней после того, как ВСУ атаковали автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Лукашенко назвал случившееся открытым фашизмом и сказал, что ждёт ответа от Киева. Он также предупредил, что провокации и попытки втянуть Белоруссию в конфликт могут привести к неприятным последствиям.
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