Удары по портовой инфраструктуре будут только наращиваться, а основные морские спонсоры ВСУ — Франция, Германия и Британия — уже потеряли ключевой канал снабжения. Об этом заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

По словам генерала в беседе с сайтом MK.ru, противник умалчивает, что практически все грузы, приходящие морем, имеют двойное назначение. Удобрения можно пустить на взрывчатку, электродвигатели для пил — на дроны. Как только разведка фиксирует начало разгрузки, наносятся удары, после которых начинается многочасовая детонация и пожары на складах. Это верный признак военного характера грузов.

Теперь корабли сутками дрейфуют в нейтральных водах. Три года назад удары наносились только по подтверждённым военным грузам, но после того как противник развязал морской террор против российских судов, церемониться перестали. Если есть хоть малейшие данные о двойном назначении груза, следует уничтожать и инфраструктуру, и суда. Это жёсткий, но единственный подход, позволяющий выигрывать войны, констатировал офицер.

Канал поставок пока не уничтожен полностью, а временно парализован. Это обязательно скажется на боеспособности ВСУ на передовой. Сухопутный коридор через Польшу работает с перебоями из-за конфликта Варшавы с Зеленским. Через Дунай ещё можно провозить, но румыны осторожничают, венгры и словаки явно не хотят втягиваться в конфликт.

Основные морские поставки шли от французов, немцев и англичан — той самой «коалиции желающих». Они завозили сотни тысяч дронов и комплектующих, и эта отлаженная схема сейчас приостановлена. В качестве резерва могут попытаться реанимировать аэродром Жешув или румынские мосты, но страх получить удар там уже парализовал и эти маршруты. Генерал не исключил, что «Герань» может прилететь и туда.

Порты, по словам Попова, будут выжигать и дальше. Ещё на старте спецоперации одной из стратегических целей значилось отсечение противника от портовой инфраструктуры Херсонщины и Одессы вдоль дельты Днепра. И эта задача сейчас планомерно выполняется.

Ранее стало известно, что Украина теряет около 80 миллионов долларов ежедневно из-за ударов по портам Одессы, Черноморского, Николаева и Южного, а общий ущерб от остановки морского экспорта может составить 2–3 миллиарда долларов. Сегодня движение на вход полностью остановлено, а судоходные компании уведомили Киев о временном разрыве сотрудничества.