«Физику не обманешь»: Почему лазеры ВСУ — очередной хайп, а не оружие будущего

Киев грозится через два-три месяца поставить на вооружение боевые лазеры. Замглавкома ВСУ Андрей Лебеденко заявил, что оружие будущего уже существует и разрабатывается как внутри страны, так и частными компаниями, а применять его планируют против дронов. Опрошенные «Царьградом» эксперты объяснили, почему эти планы являются всего лишь очередной пиар-акцией.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко напомнил, что лазерное оружие пытаются создать без малого сто лет, но физику не обманешь. Луч неизбежно рассеивается: на выходе мощность огромна, а на цели нужно пятно размером с ноготь. На деле дальность пока не превышает двух-трёх километров. Америка обещала сбивать ракеты с Boeing за две тысячи километров, потом цифра упала до трёхсот, а затем проект закрыли — зеркало наведения деформировалось после пары выстрелов. Добавим туман, облака и дождь — и эффективность лазера падает почти до нуля.

Обозреватель Влад Шлепченко прямо назвал лазеры хайповой темой для распила денег. С 2013 года американцы возили излучатель в кузове грузовика — отчитались, что работает, но в серию не пошло. Израиль пиарил Iron Beam, однако при иранском налёте тысячами дронов работали Patriot, «Железный купол» и вертолёты, а дорогущие лазеры отодвинули на 700 метров, заменив ими пулемётную турель. О китайских Silent Hunter, закупленных саудитами, тоже ничего не слышно.

В России испытывают комплекс «Перун» с дальностью до пяти километров и стоимостью выстрела около 205 рублей. Но эксперт предупреждает: самая большая ошибка сейчас — тратить бюджет на закупку таких систем, когда есть куда более проверенные средства.

Вывод экспертов таков: создать боевой лазер не смогли ни американцы, ни израильтяне, ни китайцы. А украинцам и подавно не удастся то, что провалили мировые лидеры.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров заявил, что для защиты критической инфраструктуры и борьбы с дронами в России уже используются лазерные установки мощностью от четырёх до девяноста киловатт. Он добавил, что есть и специальные лазеры, но они относятся к секретным разработкам.