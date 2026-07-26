Этой ночью Киев и ряд областей Украины подверглись серии мощных ударов с применением баллистических ракет С-400 и «Искандеров». По столице было выпущено несколько ракет, в результате чего начались крупные пожары и повреждения промышленных объектов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, одной из целей стал завод радиоэлектроники «Меридиан» им. С. П. Королёва, выпускающий компоненты для систем наведения ракет «Нептун». Также зафиксированы попадания в промзоны Соломенского района и объекты Деснянского и Шевченковского районов.

В Харьковской области атаке подверглась АЗС в районе города Валки и цели в Балаклее, а в Запорожье пострадал крупный логистический центр «Новой Почты». Утром взрывы прогремели в Чернигове на территории предприятия, а в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях также отмечались мощные взрывы.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский и главком ВСУ Михаил Драпатый названы законными целями для ВС РФ. По мнению председателя Общественной палаты Запорожской области Антона Бибарова-Государева, украинские власти «не думают о будущем народа и способны только вредить России». Он также призвал нанести удары возмездия по организаторам атак, включая ответ на провокации в посёлке Кирилловка.