Новости СВО 26 июля: Армия России наступает в Николаевке и готовится форсировать Верхнюю Терсу, Запад предостерегает Украину от ударов по танкерам Оглавление Сумская область 26 июля: «Север» давит противника в Хотени и отбивает контратаки в Могрице ДНР 26 июля: ВС РФ выбивают ВСУ из Николаевки и Красного Харьковская область 26 июля: «Запад» оставил ВСУ без артиллерии Запорожская область 26 июля: ВС РФ готовятся форсировать Верхнюю Терсу Карта СВО на 26 июля 2026 года Вашингтон предостерёг Украину от атак по судам в Чёрном море Группа «Север» зашла в Веровку, ВСУ теряют позиции в Запорожской области, Вашингтон предостерёг Зеленского от ударов по танкерам — дайджест Life.ru. 25 июля, 21:07 Армия России выдавливает ВСУ из Запорожской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 26 июля: «Север» давит противника в Хотени и отбивает контратаки в Могрице

Штурмовики группировки «Север» продвинулись на 21 участке в Сумском районе области. На территории муниципалитета ВС РФ теснят противника в Рыжевке, Писаревке, Могрице, селе Новая Сечь и посёлке Хотень.

— Противник дважды пытался контратаковать подразделения северян силами 47-й механизированной бригады в районе Могрицы. В результате комплексного огневого воздействия все украинские солдаты уничтожены, — сообщает канал «Северный ветер».

В Краснопольском районе штурмовики Армии России вытесняют ВСУ из приграничного с Белгородской областью села Проходы.

ДНР 26 июля: ВС РФ выбивают ВСУ из Николаевки и Красного

Восточнее Константиновки бойцы Армии России продвигаются на участке Часов Яр – Николаевка. В последней наши подразделения наступают в жилой застройке и делают всё, чтобы окончательно выбить противника из села. Ещё есть свидетельства о заходе малых групп ВС РФ в Красное.

— Продвижение на этом участке важно для выравнивания фронта по рубежу Осыково – Молочарка – Стенки – Майское. Пока восточнее Константиновки сохраняются позиции ВСУ, они могут заводить оттуда малые группы и угрожать флангу российских подразделений, — поделился «Рыбарь».

Десантники продвигаются в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Также на Константиновском направлении ВС РФ продолжают бои за село Николайполье, рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.

Харьковская область 26 июля: «Запад» оставил ВСУ без артиллерии

В Волчанском районе Харьковского региона штурмовые подразделения ВС РФ вышли к селу Веровка, сообщает аналитический ресурс DIVGEN. Таким образом, формируется охват Белого Колодезя, где у ВСУ находится один из важных логистических узлов. В самом же посёлке не останавливаются бои.

— На Рубцовском направлении украинское командование, осознавая острую нехватку артиллерии, экстренно перебрасывает новые орудия в Изюм, — поделились авторы канала «Оперативный простор».

Отмечается, что за неполный июль операторы дронов группировки «Запад» сожгли больше 30 орудий ВСУ — от миномётов до самоходных гаубиц и реактивных установок.

— Переброской новых орудий ВСУ пытаются сдержать наступление 3-й и 144-й мотострелковых дивизий, но их артиллерия сгорает впустую, а солдаты без огневой поддержки продолжают бежать с позиций, — резюмирует «Оперативный простор».

Экипажи ВКС России ударили по позициям ВСУ в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область 26 июля: ВС РФ готовятся форсировать Верхнюю Терсу

«Восток» прорвал фронтовые позиции ВСУ и продвинулся больше чем на два километра в глубину. В окрестностях Долинки мотострелки из 394-го полка заблокировали крупный район обороны противника и бьют по ним артиллерией и дронами.

— Западнее Ровного и Копаней подразделения группировки «Восток» продвинулись вдоль русла реки Верхняя Терса. Сейчас бойцы укрепляют свои позиции и готовятся форсировать водную преграду, — говорится в сообщении канала «Воин DV».

За прошедшие сутки на Запорожском направлении ВС РФ отбили 14 контратак противника. В тщетных попытках сбить темпы наступления «Востока» ВСУ потеряли больше десяти единиц техники.

Карта СВО на 26 июля 2026 года

Карта СВО на 26 июля 2026 года. Армия России заходит в Веровку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Вашингтон предостерёг Украину от атак по судам в Чёрном море

Администрация Трампа предупредила Киев о нежелательности ударов по судам в Чёрном море. Касается это морского транспорта, который принадлежит третьим странам.

Поводом для предупреждения стали атаки по четырём танкерам, один из которых зафрахтовал американский нефтегигант Chevron. Глава компании пожаловался в Белый дом из-за инцидента.

— Администрация рассматривает Каспийский трубопроводный консорциум как важнейший канал поставок энергоносителей казахстанского происхождения на европейские рынки, служащий альтернативой российским энергоносителям, — сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

После атак ВСУ Казахстан был вынужден снизить добычу нефти и её отгрузку через морской терминал. Если Украина продолжит бить по танкерам в Чёрном море, Chevron сократит добычу ископаемых на территории среднеазиатского государства.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 25 июля.

Авторы Артём Артёмов