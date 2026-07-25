Новости СВО 25 июля: Армия России освободила Захаровку и разнесла выставку оружия под Киевом, ВСУ бежали из Ивашкино, Венгрия блокирует путь Украины в ЕС Оглавление Киевская область 25 июля: российские ракеты разнесли выставку дронов ВСУ Сумская область 25 июля: Армия России вытесняет ВСУ из Писаревки и Новой Сечи ДНР 25 июля: Армия России теснит ВСУ из Алексеево-Дружковки Харьковская область 25 июля: Группа «Север» освободила Ивашкино и Захаровку Карта СВО на 25 июля 2026 года Венгрия блокирует мечты Украины о вступлении в ЕС Армия России бьёт по Сумам, группа «Север» отбила атаку ВСУ по двум направлениям, вэсэушники-зэки сдались в плен под Купянском — дайджест Life.ru. 24 июля, 21:07 Армия России продвигается в Сумской области и на Купянском направлении. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Киевская область 25 июля: российские ракеты разнесли выставку дронов ВСУ

Российские войска нанесли удар по объекту под Киевом, где шла демонстрация дальних дронов-камикадзе, в том числе иностранных и используемых для ударов по гражданским объектам в России. Об этом сообщили в Минобороны.

— В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и проводящих удары по российской территории, — рассказали в российском военном ведомстве.

Артиллеристы и дроноводы уничтожили робототехнические комплексы ВСУ в Краматорском районе. Видео © Telegram / Минобороны России

Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Киев мог намеренно раскрыть координаты выставки, чтобы использовать удар по ней как медийный инструмент во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Украинские СМИ назвали атаку весьма серьёзной. Ранее утверждалось, что место её проведения скрывали, но анонсы на самом деле были доступны.

Сумская область 25 июля: Армия России вытесняет ВСУ из Писаревки и Новой Сечи

Штурмовики группировки «Север» продолжают продвигаться вглубь Сумской области. За прошедшие сутки ВС РФ ударили по скоплениям пехоты и техники противника в районах Сум, Ястребиного, Садков, Кияницы и Краснополья.

— В Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В Сумском районе «Север» сражается с ВСУ в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях населённых пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского, — передаёт канал «Северный ветер».

Противник дважды пытался контратаковать российские подразделения: силами штурмовой группы 5-й тяжёлой механизированной бригады в районе Кондратовки и подразделением 225-го штурмового полка около Писаревки. Нападавшие уничтожены на отдалении от российских позиций.

ДНР 25 июля: Армия России теснит ВСУ из Алексеево-Дружковки

Первые штурмовые отряды группировки «Юг» зашли на окраины Алексеево-Дружковки. Бойцы ВС РФ оттесняют противника к центру посёлка, их поддерживают танковые подразделения и операторы дронов.

— Как только выявляются какие-то скопления противника или опорные пункты, по ним наносится огневое поражение танками с закрытых огневых позиций, артиллерией и беспилотниками, — рассказал врио начальника штаба батальона 10-го танкового полка с позывным Лис.

Артиллеристы группировки «Восток» накрыли пункты управления ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область 25 июля: Группа «Север» освободила Ивашкино и Захаровку

Бойцы группировки «Север» взяли под контроль Захаровку в Волчанском районе. Штурмовики 126-го мотострелкового полка выбили из села гарнизон ВСУ.

— Захаровка расширяет полосу безопасности вдоль границы с Белгородской областью и подводит «северян» к Юрченково и Белому Колодезю, вдоль которых у ВСУ выстроена линия снабжения Волчанского района, — уточнил военный корреспондент Александр Коц.

Следом ВС РФ освободили село Ивашкино Купянского района. Во время штурма населённого пункта бывшие заключённые из состава 129-й тяжёлой механизированной бригады ВСУ сдались в плен.

— Характерно, что в 2025 году администрация Харьковской области переименовала населённый пункт в село Иващино, потратив на эти цели свыше 1,5 млн гривен, — говорится в сообщении канала «Северный ветер».

Карта СВО на 25 июля 2026 года

Карта СВО на 25 июля 2026 года. Армия России освободила Ивашкино на Купянском направлении. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Венгрия блокирует мечты Украины о вступлении в ЕС

Будапешт заблокировал вступление Украины и Молдавии в состав Евросоюза. Венгрия не даёт им сделать следующие процедурные шаги для вхождения в состав организации.

Еврокомиссия надеялась открыть оставшиеся переговорные группы до конца лета. Однако теперь это невозможно до 1 сентября — на эту дату запланировано следующее техническое заседание.

— Страны не могут начать официальные переговоры с ЕС по реформам внутреннего рынка до 1 сентября, — сообщает портал Euractiv со ссылкой на собственные источники.

Представитель правительства Венгрии от комментариев отказался.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 24 июля.