Россия теряет терпение: нет «духа Анкориджа» — нет препятствий для освобождения Одессы и Киева Оглавление «Буферная зона» — история вопроса Можно ли обменивать территории? Почему США отреклись от «Анкориджа»? Тема «Анкориджа» закрыта окончательно Какие ещё области бывшей Украины должны быть освобождены? Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, почему «буферная зона» не имеет фиксированных границ, а анкориджские договорённости оказались фикцией, развязавшей России руки. 22 июля, 21:55 Как саботаж «анкориджских договорённостей» развязал руки России. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

Кремль ужесточил требования по территориям Украины, возложив ответственность на США, утверждает Bloomberg.

«Россия больше не готова возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках какого-либо соглашения о прекращении войны и намерена сохранить их в качестве «буферных зон». Об этом изданию якобы сообщили источники, близкие к Кремлю.

По их словам, Кремль отказался от идеи территориальных уступок, поскольку там сочли всё более жёсткую риторику США свидетельством того, что неформальные договорённости, достигнутые на саммите в Анкоридже с Трампом, больше не действуют. Как отмечает Bloomberg, позиция Кремля ужесточилась на фоне участившихся украинских ударов по территории России, в том числе по Москве.

По словам авторов материала, хотя США настаивают на том, что на саммите на Аляске в августе прошлого года не было достигнуто никакого соглашения о прекращении украинского конфликта, в Москве неоднократно заявляли о существовании пакета обязательств, согласно которому киевский режим должен был передать России оставшиеся под его контролем на момент заключения соглашения территории Донбасса в обмен на части занятых российской армией территорий Сумской и Харьковской областей.

Было такое или нет или это всё домыслы Bloomberg — сказать сложно. Однозначно можно сказать, что «источник» издания выдал в эфир секрет Полишинеля. Буквально в начале месяца президент РФ Владимир Путин рассказывал журналистам о необходимости создания большого буфера безопасности в зоне СВО.

«Буферная зона» — история вопроса

Вообще-то, разговоры о «буферной» зоне ведутся с 2023 года. А с мая 2024-го ведётся конкретная работа по её созданию — в Харьковской области. А через год она началась в Сумской, когда наши войска выдавили противника из Курской области. А потом — в Днепропетровской. И всякий раз подчёркивалось, что речь о создании «буферной зоны», границы которой, что характерно, никто никогда не обозначал, оставляя «пространство для манёвра». Говорилось лишь о том, что они будут расширяться, если противник будет наращивать удары по России.

Что и происходит. Летом 2023-го у ВСУ не было тех же ATACMS и Storm Shadow, так что глубина «буферной зоны» виделась иной, чем сейчас. А сегодня ВСУ, несмотря на отступление на ЛБС, объявили полноценную дроновую войну российским тылам, что говорит о том, что границы зоны безопасности надо двигать снова и снова.

Об этом и говорил президент в начале июля: чем больше ударов противник будет пытаться наносить по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придётся создать нашим военным.

Этот процесс, подчеркну, происходит вне зависимости от переговоров, возможных договорённостей в Анкоридже. Он происходит потому, что нужно обеспечивать безопасность наших мирных жителей.

Можно ли обменивать территории?

Что же касается возможного «обмена», то он возможен исключительно в случае ликвидации опасности со стороны киевского режима. Пока что такой перспективы не проглядывается.

Анкориджские «договорённости» давно превратились в моветон, как ранее минские соглашения. С той лишь разницей, что минские были зафиксированы на бумаге, а анкориджские — нет. Теперь оказывается (если верить американцам), что и не было никаких договорённостей, были лишь предложения по выходу из кризиса, которые, по версии Госдепа, русские почему-то восприняли как заключённое соглашение.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на территории международного аэропорта Анкоридж имени Теда Стивенса. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Что там было на самом деле — мы не знаем. Но давайте оттолкнёмся от той версии, которая все эти месяцы мусолилась в СМИ: Киев выводит войска из Донбасса, Москва — из Харьковской и Сумской областей. Во-первых, за скобками остаются Херсонская и Запорожская области, которые также должны быть освобождены, что не является даже предметом дискуссий. Во-вторых, как я уже говорил, обмен возможен лишь в случае ликвидации угрозы. А это невозможно через решение исключительно территориальных вопросов, есть ещё политические — ликвидация нацистского режима, денацификация общества, демилитаризация и устранение первопричин конфликта. Иными словами, всё это должно обсуждаться в едином пакете, а не по отдельности. Но обсуждать что-либо можно лишь после освобождения российских территорий.

Почему США отреклись от «Анкориджа»?

Очевидно, на это и был расчёт Вашингтона: давайте мы пообещаем русским Донбасс, заставим их сесть за стол переговоров, а там будем продавливать на уступки. Внезапно получилось так, что обещать-то можно, только вот Киев и его спонсоры в Европе могут взять и отказаться. А потом случилась иранская авантюра, в ходе которой президент США Дональд Трамп осознал, что, что бы он там ни говорил, обойтись без союзников по НАТО не получится, а значит, придётся с ними договариваться и идти на компромиссы. В том числе по Украине, продолжение поддержки которой и является главным требованием Европы к США.

Дальше мы видели: Трамп меняет риторику, обещает Зеленскому ракеты Patriot и «закрытое небо», пошли разговоры о новых антироссийских санкциях, а глава Госдепа прямым текстом говорит, что «анкориджские договорённости» не действуют, поскольку их не было.

Ну, не было так не было. И слава богу! Значит, будем освобождать территории военным путём, тем более что любые переговоры с американцами — игра в карты с каталой, то есть занятие, изначально обречённое на неудачу.

Тема «Анкориджа» закрыта окончательно

Так что если раньше можно было теоретически рассуждать об «обменах», то сейчас эта тема закрыта. России нужно освободить свои территории. Это раз. России нужно обезопасить границы, создав «буферную зону». Это два. России нужно раз и навсегда устранить первопричины конфликта. Третье пока вопрос дискуссионный, чёткого понимания того, как это должно выглядеть, пока нет. А вот с первыми двумя пунктами всё понятно — Bloomberg делает «великое открытие» из очевидных вещей. При этом, по непониманию ситуации или сознательно, — не упоминает Днепропетровскую область, где «буферная зона» уже создаётся.

Какие ещё области бывшей Украины должны быть освобождены?

Ну и, конечно, области, докуда нога российского солдата пока не дошла, но лишь пока — в силу географии. Например, Николаевскую, где зона безопасности должна быть создана из элементарной логики — это приграничная с Россией территория. И, конечно, устранение угрозы и демилитаризация Украины просто невозможны при сохранении за ней Одесской области, которая является основным каналом получения оружия ВСУ морским и речным путями.

В последнее время ВС РФ активно наносят удары по морской инфраструктуре и судам, используемым в интересах ВСУ, что можно считать началом процесса лишения киевского режима выхода к морю. Но этого мало, необходимо лишить Украину ещё и речных портов, а это значит, что юг Одесской области, границы которой проходят по Дунаю — также должен стать частью зоны безопасности. Как и областные центры: Харьков, Сумы, Днепропетровск, Николаев, находящиеся от российской границы на расстоянии, позволяющем запускать хоть ракеты, хоть дроны.

Если что, от самого Киева до российской границы всего 200 км — опасное расстояние, а опасность должна быть ликвидирована, так что…

Тем более раз не было договорённостей, то на нет и суда нет, как нет и ничего, что могло бы удерживать ВС РФ от дальнейшего наступления. Ровно наоборот. Есть удары по гражданским объектам, поощряемые США и Европой (об этом прямым текстом говорится в итоговой резолюции последнего саммита НАТО), которые стимулируют к тому, чтобы идти вперёд — как можно скорее и раз и навсегда покончить с нацистской заразой, которая явно не оставит нас в покое ни после Анкориджа, ни после Стамбула, ни после чего бы то ни было ещё…

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Авторы Дмитрий Родионов