Русь, киевский режим, УГИЛ — как правильнее называть то, что когда-то было Украиной Оглавление Кто у кого название украл? «Русский» и «российский» — в чём разница? На Западе этого просто не поймут Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, как попытка переименовать Украину в Русь обернётся для неё же когнитивным коллапсом, ведь для Запада «руський» и «рашн» — это одно и то же лицо. 15 июля, 21:40 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Виталий Белоусов

Россия украла у Украины историческое название «Русь», заявил экс-глава украинского МИД Борис Тарасюк.

«От нас никто не требует менять название. Хотя, если бы меняли, я бы предложил название Русь, ведь это наше первоначальное название, которое при Петре I фактически украло Московское царство», — заявил он.

Перспективы смены названия Тарасюк связал с вступлением в ЕС, приведя в качестве примера требование Греции изменить название Македонии.

Тут просто какая-то подмена понятий: Греция сделала смену названия условием допуска Македонии в ЕС и НАТО. От Украины никто этого не требует, равно как и никто не ждёт в ЕС. Да и было бы странно, если бы кто-то требовал подобное.

Единственное, что Украина сама может изменить название на Русь. И это будет уже верхом идиотизма, хотя такие идеи высказываются регулярно после событий 2014 года, основной движущей силой которого выступали как раз те, кто очень любит историю Древней Руси (особенно дохристианскую), считая её настоящей и правильной в противовес всему, что было дальше.

Не очень понятно, как это сочеталось и сочетается с культом Бандеры, который считал себя именно украинским националистом, призывал к созданию украинского государства, а не русского. Впрочем, в головах сторонников Майдана ещё и не такое может сочетаться.

Борис Тарасюк. Фото © ТАСС / Виталий Белоусов

Кто у кого название украл?

Вообще, вопрос о том, кому принадлежит история, — вечен. Как известно, её пишут победители, которые вольны переписывать не только недавнюю, но и совсем древнюю историю. Пытаться спорить о том, кто сегодня имеет больше прав на наследие Древней Руси — феодального государства, пережившего несколько трансформаций, — это примерно то же самое, как если бы французы и немцы поспорили за наследие империи Карла Великого. Сегодня такое никому в голову не придёт, разве что таким, как Борис Тарасюк.

Заметьте, я намеренно не употребляю распространённый в советской историографии термин «Киевская Русь», причём не столько потому, что сегодня он стал исключительно пропагандистским, сколько потому, что он в принципе неверен. Были ли годы существования Киева до пришествия Олега историей «Киевской Руси»? А Изборская, а Новгородская Русь — это то же государство или нет? С чисто юридической точки зрения это, безусловно, разные государства, но по сути — одно, просто в разных проявлениях, в том числе географических, так что сводить историю Древней Руси к Киеву — неправильно со всех точек зрения.

Если говорить по сути, то натягивать средневековые государства на нынешние границы — это как натягивать сову на глобус, и в определённом смысле наследие Древней Руси принадлежит всем трём нынешним государствам, образованным на её землях, народы которых являются этническими и культурно-лингвистическими наследниками жителей Древней Руси: России, Украине и Белоруссии.

Если же говорить о юридической стороне, то я часто привожу пример. Допустим, юная дивчина ушла из родительского дома, сменила фамилию на мужнюю, разорвала все контакты, а потом вдруг объявляется и требует наследства. Даже с чисто формальной точки зрения всё, на что она может претендовать, — это часть, но никак не всё наследство целиком. А идеологи Украины типа Тарасюка требуют как раз «всего наследства». Но простите, западно-русские земли, оказавшиеся после монголо-татарского нашествия под влиянием католической Европы, не только отказались от своего имени, приняв навязанное поляками унизительное наименование «Окраина», но и частично утратили русскую идентичность. А восточные земли не просто сохранили идентичность и название, но и преумножили их.

«Русский» и «российский» — в чём разница?

Да, «русский» не равно «российский». И с лингвистической точки зрения тому есть чёткое объяснение. Первое — это этноязыковое понятие, второе — государственное. Официально Россия стала Россией в момент появления Российской империи. Русская империя — согласитесь, звучит, странно. Впрочем, не более странно, чем «украинский князь».

В любом случае, Российская империя была официальным преемником Русского (Московского) царства (княжества), которое было частью Древней Руси (в те времена столица государства определялась местонахождением митрополичьей кафедры, которая в XIII веке переехала из Киева во Владимир), находившейся в состоянии феодальной раздробленности и отсутствия государства как такового.

А преемником чего является Украина? Формально — УССР, хотя юридически это вступает в резкое противоречие с законом о декоммунизации, объявляющим советский период «оккупацией», т.е. УССР по законам нынешней Украины не является настоящей Украиной. УНР, к которой юридически нынешняя Украина не имеет отношения? А если бы и имела, то что? УНР появилась лишь в 1917-м, просуществовав три года (кстати, в куда меньших границах, чем те, на которые киевский режим претендует сегодня). До этого государства с названием «Украина» не существовало на протяжении всей истории.

На Западе этого просто не поймут

Истории, которую нынешние идеологи Украины пытаются переписать. Правда, весьма неловко. Заявления о «краже имени» — они предназначены исключительно для внутренней аудитории. На Западе они вызовут скорее недоумение. Ведь если в русском и украинском языках «русский» («руський») и «российский» — это два разных слова (причём не очень понятно значение первого в украинском — ведь русский язык и российское государство у них одно слово — «російська»), то в западных языках есть только слово russian, russisch, russo, и все. Вникать в этнолингвистичские и прочие тонкости споров славянских «унтерменшей» западники вряд ли будут. Потому, услышав слово «руський», будут уверены, что это про Россию. А не про Украину. И если Украина, которая страдает от «российской агрессии», вдруг захочет переименоваться в «Русь» (то есть в «Россию» — для них, повторю, это одно слово), у них случится острый когнитивный диссонанс.

Заседание комиссии Украина – НАТО в Киеве, 2005 г. Фото © ТАСС / Владимир Синдеев

Впрочем, диссонанс могут испытать и молодые украинцы, которых учили по новым учебникам, где Россия и русское всегда противопоставлялись Украине и украинскому, узнав, что они не украинцы, а «руськие». А россiяне тогда кто?

Как тогда объяснить запрет русского языка, вытеснение всего русского из всех сфер существования государства? Неокрепший мозг может запросто взорваться.

Очевидно, именно поэтому с подобными, как у Тарасюка, инициативами выступают исключительно маргиналы, а представить себе, что украинские власти реально примут подобную инициативу, крайне сложно.

Впрочем, если честно, ожидать от них можно всё что угодно, ведь киевский режим делает всё, чтобы противопоставить себя России. В этом плане им было бы правильнее переименоваться в «Антироссию», ведь это определение как нельзя лучше подчёркивает суть нынешней Украины, которая (по версии тарасюков) уже и Украиной быть не хочет.

И это логично. Украина — неудачный геополитический проект XX века, который окончательно изжил себя, сгорев дотла на кострах Майдана. «Антироссия», киевский режим — более подходящие определения, ибо это уже даже не государство, а, по сути, квазиструктура, которая претендует на то, чтобы быть государством.

И что их роднит с квазигосударственными образованиями — так это необходимость демонтажа этого уродливого образования, не дающего людям жить спокойно.

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Авторы Дмитрий Родионов