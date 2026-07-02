«Жаба или гадюка»: Залужный раскрыл карты по выборам, Зеленский готовит ответный ход Оглавление Просроченный «президент» «Диктатор без выборов» Окно возможностей для Зеленского Залужный решил идти в президенты России эти выборы не нужны Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, почему Зеленский внезапно решил провести выборы, кто на самом деле стоит за Залужным и какой расклад ждёт Украину осенью. 1 июля, 22:15 Залужный рубит правду-матку Зеленскому. Выборы осенью неизбежны? Обложка © ChatGPT

Посол Украины в Лондоне и бывший главком ВСУ Валерий Залужный намерен участвовать в выборах главы государства.

Об этом он сообщил главе киевского режима Владимиру Зеленскому в ходе встречи в Киеве, куда он был специально вызван, чтобы прояснить этот вопрос.

Ранее, как сообщали местные СМИ, Зеленский провёл совещание с учаcтием главы своего офиса Кирила Буданова*, руководителя фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давида Арахамии, секретаря СНБО Украины Рустема Умерова и министра обороны Михаила Фёдорова. Предметом для обсуждения стали выборы президента Украины, которые на Банковой внезапно решили провести будущей осенью.

Просроченный «президент»

Напомню, срок полномочий самого Зеленского на посту главы государства истёк 20 мая 2024 года, с тех пор уже более двух лет этот небритый и неопрятно одевающийся мужчина с ярко выраженной наркотической зависимостью не очень понятно, что делает в кабинете президента Украины, место которого де-юре вакантно.

Де-факто же Зеленский попросту узурпировал власть, отказавшись проводить выборы, на что ему не раз указывал даже президент США, называвший его диктатором. Официальная отговорка: выборы в условиях военного времени проводить нельзя (хотя в конституции Украины об этом ни слова). Реальная — выиграть выборы у Зеленского практически нет шансов. Cогласно опросу компании Socis, проведённому чуть более года назад, 57% респондентов не доверяют Зеленскому. Доверяют же ему всего 39%, в то время, как рейтинг Буданова составляет 51,3%, а у Залужного и вовсе недосягаемые для действующего главы режима 73,7%.

«Диктатор без выборов»

Тот же Трамп в прошлом году утверждал, что рейтинг Зеленского снизился до 4%. Не знаю, на каких опросах он основывал своё заключение, но звучит это вполне правдоподобно.

Впрочем, были и другие рейтинги. Согласно опросу, проведённому прошлой весной компанией Ipsos, более семи из десяти опрошенных одобряют работу Зеленского, а восемь из десяти по-прежнему считают его законным президентом и выступают против выборов. По данным исследования, если бы выборы состоялись сегодня, Зеленский с большим отрывом обошёл бы Залужного.

Вряд ли такому стоит доверять, подобные опросы производятся в интересах заказчика и всегда показывают «нужные» цифры. Впрочем, сегодня, на фоне успехов ВСУ если не на фронте, то в проведении диверсионных операций против российского тыла, рейтинг Зеленского и впрямь мог вырасти.

Если верить данным «закрытого опроса», результаты которого озвучивают украинские СМИ, если бы выборы состоялись в ближайшее время, голоса потенциальных избирателей распределяются следующим образом: Зеленский — 34 процента, Залужный — 28 процентов, Буданов — 12 процентов.

Окно возможностей для Зеленского

Зеленский сам открыл ящик Пандоры на Украине. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Как пишет «Украинская правда», он и вырос, и положительная динамика настолько воодушевила диктатора, что его команда всерьёз начала прорабатывать возможность проведения президентских выборов уже в конце осени этого года, пользуясь моментом, — ведь завтра рейтинги могут вернуться в естественные рамки.

Насколько можно доверять этим цифрам, вопрос отдельный. В любом случае у Зеленского в руках вся мощь административного и информационного ресурса — и он может попытаться «нарисовать» нужный результат. Однако, если реальный уровень доверия кандидатам будет сильно отличаться от этого результата, могут быть проблемы. Тем более что даже, согласно «секретному опросу», воодушевившему Зеленского, разрыв между ним и Залужным минимальный, всего-то четыре процента.

Идеальным для Зеленского вариантом было бы, если бы Залужный вообще не участвовал. Для этого его и вызвали в Киев, официально мотивировав это необходимостью консультаций в связи с отставкой британского премьера. Однако подробности разговора уже просочились в прессу.

По данным местных СМИ, Зеленский заявил Залужному, что появилось «окно возможностей» для проведения выборов и что главная задача заключается в их проведении таким образом, чтобы в стране не возник новый внутренний раскол, отметив, что следует избежать рисков, которые будет нести их противостояние на выборах. Наконец Зеленский задал потенциальному оппоненту прямой вопрос: будет ли он баллотироваться в случае, если выборы состоятся осенью?

Залужный решил идти в президенты

«Да. Буду», — однозначно заявил Залужный, объяснив это тем, что никогда не рвался в политику, однако теперь многие люди возлагают на него свои надежды и он не сможет объяснить им, почему он должен пренебречь их доверием.

На том и разошлись. Сообщается, что Зеленский даже не пытался отговорить Залужного, предложив ему какие-то должности (ранее сообщалось, что глава киевского режима якобы предлагал Залужному любой пост в обмен на отказ от президентской гонки). Очевидно, что отговорить его уже нереально. Тем более если Залужный пользуется поддержкой официального Лондона, от которого киевский режим сильно зависит.

Теперь, очевидно, всё будет зависеть от позиции нового британского правительства, от которого Киев будет ждать ответа на вопрос: кого оно поддержит в случае проведения президентских выборов. Если ответ будет в пользу Залужного, скорее всего, проводить выборы Зеленский просто не решится. Так что «просроченный» может остаться в своём кабинете до самого конца СВО, когда туда войдут российские солдаты, или же пока его не вынесет оттуда вперёд ногами, чтобы препроводить на виселицу, собственное население.

России эти выборы не нужны

Если же выборы всё же состоятся, у России абсолютно нет никакого повода для обольщения, поскольку они пройдут только при условии, что на Банковой будут уверены в победе Зеленского. И даже если представить себе честную конкуренцию между «наркофюрером» и военным преступником, носящим браслет со свастикой Залужным, ничего хорошего ни России, ни Украине она не принесёт. Третье место в любом случае будет у террориста и экстремиста Буданова.

Остальные потенциальные кандидаты (преемник Зеленского Арахамия, соросёнок Разумков, «троянский конь» Арестович*, пенсионеры Порошенко* и Тимошенко) для России являются столь же нерукопожатными, да и их никто близко к власти не подпустит, ибо главная интрига этих выборов при любом раскладе будет — кто победит: жаба или гадюка. Кто из них Зеленский, а кто Залужный — абсолютно не имеет значения.

И вообще, я уже не раз отмечал, что выборы на Украине могут считаться легитимными и допустимыми только после её полной денацификации, а никак не наоборот.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Дмитрий Родионов