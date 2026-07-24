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24 июля, 11:41

Атакованная ВС РФ выставка дронов под Киевом открыто анонсировалась в Сети

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Выставка беспилотных систем, уничтоженная российским ударом, незадолго до атаки рекламировалась в открытом доступе. Соответствующие объявления обнаружили и запостили украинские паблики.

Постер выставки дронов под Киевом. Изображение © «Зеркало недели»

Постер выставки дронов под Киевом. Изображение © «Зеркало недели»

При этом некоторые местные ресурсы и организации уверяют, что место проведения смотра держалось в строжайшем секрете и было известно лишь узкому кругу проверенных лиц.

Советник Зеленского Флеш был на выставке дронов под Киевом, атакованной ВС РФ
Советник Зеленского Флеш был на выставке дронов под Киевом, атакованной ВС РФ

Одной из организаций, отрицающей публичный анонс выставки, оказался Украинский совет оружейников. В тоже время там подтвердили, что на полигоне собрались представители оборонной отрасли Незалежной. Сегодняшний удар по мероприятию украинские СМИ называют «очень серьёзным».

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Юрий Лысенко
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