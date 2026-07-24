Атакованная ВС РФ выставка дронов под Киевом открыто анонсировалась в Сети

Выставка беспилотных систем, уничтоженная российским ударом, незадолго до атаки рекламировалась в открытом доступе. Соответствующие объявления обнаружили и запостили украинские паблики.

Постер выставки дронов под Киевом. Изображение © «Зеркало недели»

При этом некоторые местные ресурсы и организации уверяют, что место проведения смотра держалось в строжайшем секрете и было известно лишь узкому кругу проверенных лиц.