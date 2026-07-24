Атакованная ВС РФ выставка дронов под Киевом открыто анонсировалась в Сети
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Выставка беспилотных систем, уничтоженная российским ударом, незадолго до атаки рекламировалась в открытом доступе. Соответствующие объявления обнаружили и запостили украинские паблики.
Постер выставки дронов под Киевом. Изображение © «Зеркало недели»
При этом некоторые местные ресурсы и организации уверяют, что место проведения смотра держалось в строжайшем секрете и было известно лишь узкому кругу проверенных лиц.
Одной из организаций, отрицающей публичный анонс выставки, оказался Украинский совет оружейников. В тоже время там подтвердили, что на полигоне собрались представители оборонной отрасли Незалежной. Сегодняшний удар по мероприятию украинские СМИ называют «очень серьёзным».
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