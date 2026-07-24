Советник Зеленского Флеш был на выставке дронов под Киевом, атакованной ВС РФ

Внештатный советник Владимира Зеленского был на выставке «АРМАДА», по которой был нанесён удар российскими баллистическими ракетами. Об этом сообщил сам Сергей Флеш в социальных сетях.

«Со мной всё нормально. Команда жива», — говорится в посте.

Напомним, стало известно об ударе российскими баллистическими ракетами по полигону под Киевом, на котором проходила выставка беспилотных систем. Подчёркивалось, что атака была «очень серьёзной».