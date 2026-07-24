Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 11:04

Советник Зеленского Флеш был на выставке дронов под Киевом, атакованной ВС РФ

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ serge_flash

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ serge_flash

Внештатный советник Владимира Зеленского был на выставке «АРМАДА», по которой был нанесён удар российскими баллистическими ракетами. Об этом сообщил сам Сергей Флеш в социальных сетях.

«Со мной всё нормально. Команда жива», — говорится в посте.

Минобороны: ВС РФ за неделю поразили 27 судов, использовавшихся в интересах ВСУ
Минобороны: ВС РФ за неделю поразили 27 судов, использовавшихся в интересах ВСУ

Напомним, стало известно об ударе российскими баллистическими ракетами по полигону под Киевом, на котором проходила выставка беспилотных систем. Подчёркивалось, что атака была «очень серьёзной».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar