Советник Зеленского Флеш был на выставке дронов под Киевом, атакованной ВС РФ
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Внештатный советник Владимира Зеленского был на выставке «АРМАДА», по которой был нанесён удар российскими баллистическими ракетами. Об этом сообщил сам Сергей Флеш в социальных сетях.
«Со мной всё нормально. Команда жива», — говорится в посте.
Напомним, стало известно об ударе российскими баллистическими ракетами по полигону под Киевом, на котором проходила выставка беспилотных систем. Подчёркивалось, что атака была «очень серьёзной».
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