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24 июля, 10:50

Российская баллистика накрыла выставку дронов на полигоне под Киевом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где в этот момент проходила демонстрация военной техники. Об этом сообщил украинский журналист Анатолий Шарий.

«РФ во время атаки баллистическими ракетами нанесла очень серьёзный удар по одному из полигонов под Киевом, где проходила выставка вооружения», — пишет он.

Издание «Страна.ua» уточнило, что днём был атакован выставочный показ беспилотных систем под названием «АРМАДА».

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Напомним, сегодня в Киеве прозвучала серия взрывов на фоне предупреждений об угрозе баллистического удара, сообщили украинские мониторинговые ресурсы. Одновременно на город обрушилась сильная гроза с громом, что могло затруднить работу украинской ПВО.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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