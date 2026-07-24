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24 июля, 08:40

Серия взрывов прозвучала в Киеве на фоне ударов баллистики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Серия взрывов прозвучала в Киеве на фоне сообщений об угрозе удара баллистическими ракетами. Об этом сообщили украинские мониторинговые ресурсы.

По их данным, в сторону столицы могли быть запущены несколько ракет. Одновременно над городом началась сильная гроза, сопровождавшаяся громом. Вероятно, это усложнит работу систем ПВО.

О последствиях, возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Украина может терять около $80 млн ежедневно из-за остановки судоходства в ключевых портах. По оценкам украинских ведомств, приостановка морского экспорта способна сократить доходы от агропродукции на $2–3 млрд в месяц.

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Владимир Озеров
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