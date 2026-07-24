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24 июля, 06:51

СК возбудил дело о применении Киевом запрещённого оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sherbak_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sherbak_photo

Следственный комитет России продолжает расследовать масштабное уголовное дело о применении Киевом запрещённых средств и методов ведения войны. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

«Продолжается расследование масштабного уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны», — сказал глава СК в интервью ТАСС.

Отдельно он напомнил о завершённом расследовании в отношении политического и военного руководства Украины. Фигурантам вменяют геноцид жителей Донбасса. Материалы сейчас рассматривает Верховный суд ДНР. Обвинение заочно предъявлено 41 человеку. По словам Бастрыкина, в результате действий обвиняемых погибли и получили ранения несколько тысяч мирных граждан. Многие жители были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, разрушено более 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Значительный ущерб нанесён экономике Донбасса.

СК завершил расследование 966 дел в отношении военнослужащих ВСУ
СК завершил расследование 966 дел в отношении военнослужащих ВСУ

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Андрей Бражников
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