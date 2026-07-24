Минобороны: ВС РФ за неделю поразили 27 судов, использовавшихся в интересах ВСУ

Российские военные за прошедшие семь дней нанесли серьёзный урон морским перевозкам противника и прибрежной инфраструктуре. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, за неделю поражено 27 судов, работавших в интересах украинской стороны. Среди них 16 сухогрузов, 10 балкеров и один контейнеровоз.

Одновременно с этим удары наносились по портовым объектам. Под огонь попала инфраструктура в Одессе, Черноморске, Южном, Измаиле и Николаеве. Эти терминалы использовались для разгрузки и хранения военных грузов, а также горюче-смазочных материалов.

Также в Минобороны сообщили, что за неделю российские средства ПВО сбили 5249 украинских беспилотников самолётного типа, 13 крылатых ракет «Фламинго», две ракеты большой дальности «Нептун», 71 управляемую авиабомбу и 23 реактивных снаряда HIMARS. Всего с начала спецоперации, по данным министерства, уничтожено свыше 188 тысяч дронов, 673 самолёта, 284 вертолёта, 667 зенитных ракетных комплексов, более 30 тысяч танков и бронемашин, 1765 установок РСЗО и свыше 35 тысяч артиллерийских орудий с миномётами.