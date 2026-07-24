Добычей ВС РФ за неделю стали 13 ракет «‎Фламинго» и 5249 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую неделю сбили 5249 украинских беспилотников самолётного типа. Такие данные привело Минобороны РФ.

Кроме того, расчёты перехватили 13 крылатых ракет «Фламинго» и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Также добычей наших ВС стали 71 управляемая авиационная бомба и 23 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Основную же часть поражённых воздушных целей составили дроны. Их количество за семь дней достигло 5249.

Согласно сводке ведомства, с начала специальной военной операции уничтожено 188 415 беспилотников, 673 самолёта и 284 вертолёта. В общий список также вошли 667 зенитных ракетных комплексов, более 30 тысяч танков и других бронемашин, 1765 установок РСЗО и свыше 35 тысяч артиллерийских орудий и миномётов.

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