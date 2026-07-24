Оружейники подтвердили, что на атакованном полигоне под Киевом были представители ОПК
УСО подтвердил присутствие представителей ОПК на атакованном полигоне под Киевом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На атакованном российской баллистикой полигоне под Киевом в момент удара находились представители оборонной сферы Незалежной. Эту информацию подтвердила пресс-служба Украинского совета оружеников (УСО).
«Сегодня в Киевской области был нанесён вражеский ракетный удар по локации, где находились представители украинской оборонной индустрии», — сказано в посте.
Там подчеркнули, что данные о локации проведения мероприятия не распространялись публично.
Напомним, российские баллистические ракеты нанесли удар по полигону под Киевом, где в этот момент проводилась выставка беспилотников. В украинских СМИ атаку охарактеризовали, как «очень серьёзную».
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