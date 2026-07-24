Оружейники подтвердили, что на атакованном полигоне под Киевом были представители ОПК

На атакованном российской баллистикой полигоне под Киевом в момент удара находились представители оборонной сферы Незалежной. Эту информацию подтвердила пресс-служба Украинского совета оружеников (УСО).

«Сегодня в Киевской области был нанесён вражеский ракетный удар по локации, где находились представители украинской оборонной индустрии», — сказано в посте.

Там подчеркнули, что данные о локации проведения мероприятия не распространялись публично.

Напомним, российские баллистические ракеты нанесли удар по полигону под Киевом, где в этот момент проводилась выставка беспилотников. В украинских СМИ атаку охарактеризовали, как «очень серьёзную».