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24 июля, 11:24

Оружейники подтвердили, что на атакованном полигоне под Киевом были представители ОПК

УСО подтвердил присутствие представителей ОПК на атакованном полигоне под Киевом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На атакованном российской баллистикой полигоне под Киевом в момент удара находились представители оборонной сферы Незалежной. Эту информацию подтвердила пресс-служба Украинского совета оружеников (УСО).

«Сегодня в Киевской области был нанесён вражеский ракетный удар по локации, где находились представители украинской оборонной индустрии», — сказано в посте.

Там подчеркнули, что данные о локации проведения мероприятия не распространялись публично.

Советник Зеленского Флеш был на выставке дронов под Киевом, атакованной ВС РФ
Советник Зеленского Флеш был на выставке дронов под Киевом, атакованной ВС РФ

Напомним, российские баллистические ракеты нанесли удар по полигону под Киевом, где в этот момент проводилась выставка беспилотников. В украинских СМИ атаку охарактеризовали, как «очень серьёзную».

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Юрий Лысенко
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