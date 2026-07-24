Кровавый аргумент для Трампа: Киев мог специально слить в Сеть анонс о выставке дронов

Украинская сторона могла намеренно раскрыть координаты военной выставки под Киевом, чтобы использовать удар по ней как медийный инструмент во время визита Владимира Зеленского в США, где он встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов, назвав это «настоящим зверством».

«Если бы не прилетело, они бы эту выставку в своих СМИ распиарили. Но здесь тоже есть один медийный эффект. Тот факт, что они делают выставку и по ней прилетает, Зеленский может интерпретировать перед Трампом так, что Россия бьёт по мирным жителям и по мирным мероприятиям. Я допускаю версию, что это сделано специально ради визита Зеленского в США. Им важен медийный эффект, чтобы показать, какие они крутые, а Россия — «нехорошая» страна». Юрий Кнутов Военный эксперт

Эксперт напомнил, что Киев периодически прибегает к подобным действиям, чтобы создать информационный повод. В случае с выставкой, по его мнению, всё было подготовлено заранее: организаторы знали, что место проведения станет целью, но не стали скрывать информацию о мероприятии.

Кнутов провёл параллель с тем, как обычно проходят закрытые выставки. В России, напомнил он, такие мероприятия проводятся после завершения работы — о них сообщают постфактум, а не анонсируют заранее.

«Жертвами выступили участники и гости выставки. Это сделано специально, чтобы дать информационный повод Зеленскому для обвинения России во время поездки в США, и это настоящее зверство», —подчеркнул наш собеседник.

Напомним, российские баллистические ракеты нанесли удар по полигону в районе Киева. В этот момент там проходила выставка беспилотных летательных аппаратов, на площадке присутствовали представители оборонной промышленности. Украинские средства массовой информации охарактеризовали атаку как весьма серьёзную. Союз оружейников Украины заявил, что информация о месте проведения нигде не разглашалась, но это оказалось легко опровергнуть — анонсы с лёгкостью ищутся в Сети.