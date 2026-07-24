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24 июля, 14:41

Кровавый аргумент для Трампа: Киев мог специально слить в Сеть анонс о выставке дронов

Эксперт Кнутов: Киев мог подставить выставку дронов под удар ради пиара

Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Украинская сторона могла намеренно раскрыть координаты военной выставки под Киевом, чтобы использовать удар по ней как медийный инструмент во время визита Владимира Зеленского в США, где он встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов, назвав это «настоящим зверством».

«Если бы не прилетело, они бы эту выставку в своих СМИ распиарили. Но здесь тоже есть один медийный эффект. Тот факт, что они делают выставку и по ней прилетает, Зеленский может интерпретировать перед Трампом так, что Россия бьёт по мирным жителям и по мирным мероприятиям. Я допускаю версию, что это сделано специально ради визита Зеленского в США. Им важен медийный эффект, чтобы показать, какие они крутые, а Россия — «нехорошая» страна».

Юрий Кнутов

Военный эксперт

«Если бы не прилетело, они бы эту выставку в своих СМИ распиарили. Но здесь тоже есть один медийный эффект. Тот факт, что они делают выставку и по ней прилетает, Зеленский может интерпретировать перед Трампом так, что Россия бьёт по мирным жителям и по мирным мероприятиям. Я допускаю версию, что это сделано специально ради визита Зеленского в США. Им важен медийный эффект, чтобы показать, какие они крутые, а Россия — «нехорошая» страна».
«Если бы не прилетело, они бы эту выставку в своих СМИ распиарили. Но здесь тоже есть один медийный эффект. Тот факт, что они делают выставку и по ней прилетает, Зеленский может интерпретировать перед Трампом так, что Россия бьёт по мирным жителям и по мирным мероприятиям. Я допускаю версию, что это сделано специально ради визита Зеленского в США. Им важен медийный эффект, чтобы показать, какие они крутые, а Россия — «нехорошая» страна».

Эксперт напомнил, что Киев периодически прибегает к подобным действиям, чтобы создать информационный повод. В случае с выставкой, по его мнению, всё было подготовлено заранее: организаторы знали, что место проведения станет целью, но не стали скрывать информацию о мероприятии.

Кнутов провёл параллель с тем, как обычно проходят закрытые выставки. В России, напомнил он, такие мероприятия проводятся после завершения работы — о них сообщают постфактум, а не анонсируют заранее.

«Жертвами выступили участники и гости выставки. Это сделано специально, чтобы дать информационный повод Зеленскому для обвинения России во время поездки в США, и это настоящее зверство», —подчеркнул наш собеседник.

Генпрокуратура Украины ищет виновных после удара по выставке БПЛА под Киевом
Генпрокуратура Украины ищет виновных после удара по выставке БПЛА под Киевом

Напомним, российские баллистические ракеты нанесли удар по полигону в районе Киева. В этот момент там проходила выставка беспилотных летательных аппаратов, на площадке присутствовали представители оборонной промышленности. Украинские средства массовой информации охарактеризовали атаку как весьма серьёзную. Союз оружейников Украины заявил, что информация о месте проведения нигде не разглашалась, но это оказалось легко опровергнуть — анонсы с лёгкостью ищутся в Сети.

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Ольга Годуненко
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