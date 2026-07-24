Генпрокуратура Украины ищет виновных после удара по выставке БПЛА под Киевом

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей после ракетного удара по выставке беспилотных систем на полигоне под Киевом. Об этом сообщил генпрокурор Незалежной Руслан Кравченко.

Кравченко уточнил, что следствию предстоит выяснить, кто принимал решение о проведении выставки, согласовывал место, время и формат, а также оценивал ли кто-либо реальные риски в условиях боевых действий.

Напомним, российские баллистические ракеты поразили полигон под Киевом в момент проведения там выставки дронов. В украинских СМИ атаку назвали «очень серьёзной», а на месте удара в это время находились представители оборонного сектора.