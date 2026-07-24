Новости СВО 24 июля: ВС РФ освободили Белицкое и прорвали фронт под Запорожьем, Киев паникует из-за ударов России по портам Оглавление Сумская область 24 июля: ВС РФ отразили атаку противника в Новой Сечи и Писаревке ДНР 24 июля: Белицкое под контролем России Харьковская область 24 июля: «Север» выбивает ВСУ из Казачьей Лопани Запорожская область 24 июля: «Восток» прорывает оборону ВСУ в Новосёловке и Лесном Карта СВО на 24 июля 2026 года Белый дом заморозил 400 миллионов долларов для Украины На Украине паникуют из-за ударов по портам и грозят мировым кризисом В Сумской области отражена атака ВСУ на четырёх направлениях, группировка «Север» зачищает Казачью Лопань, США отказали Украине в финансовой помощи — дайджест Life.ru. 23 июля, 21:07 Армия России развивает наступление в Запорожской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 24 июля: ВС РФ отразили атаку противника в Новой Сечи и Писаревке

В Шосткинском районе штурмовики группировки «Север» ведут бои в Уланове и на подступах к Малой Слободке. Также ВС РФ сражаются с противником в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьине, Новой Сечи, Хотене, их окрестностях и лесах южнее Иволжанского.

— В районе Могрицы отражена атака солдат 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ — нападавшая группа полностью уничтожена. Также сорваны попытки выдвижения подразделений 5-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, 225-го отдельного штурмового полка и 71-й отдельной аэромобильной бригады около Кондратовки, Писаревки и Новой Сечи, — передаёт канал «Северный ветер».

ДНР 24 июля: Белицкое под контролем России

Штурмовики группировки «Центр» освободили Белицкое. Этот населённый пункт находится в Покровском районе ДНР и вплотную примыкает с юго-востока к Доброполью.

— Переход под контроль Белицкого «сшивает» Добропольский плацдарм в единый массив. С запада его держит освобождённое Гришино, с востока — линия Новый Донбасс – Кутузовка, а 3 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил о входе подразделений «Центра» в Доброполье и Анновку, — рассказывает военный корреспондент Александр Коц.

«Вега» отрезает снабжение: как спецназ БПЛА помог освободить Белицкое. Видео © Telegram / Минобороны России

От Доброполья для Армии России открывается направление на линию Дружковка – Краматорск – Славянск с запада. Там ВСУ не готовили оборонительные рубежи, резюмировал Коц.

Харьковская область 24 июля: «Север» выбивает ВСУ из Казачьей Лопани

Бойцы группировки «Север» зачищают Казачью Лопань. Этот посёлок является крупным логистическим узлом для противника на севере Харьковской области.

— Наши разведчики вскрыли место дислокации миномётного расчёта ВСУ. Орудие и личный состав уничтожили FPV-дроном, — говорится в сообщении канала «Северный ветер».

Кроме того, ВС РФ на Волчанском направлении ведут бои в Захаровке, Ивановке, Юрченкове, окрестностях Бакшеевки и Шевченкова. Наши военнослужащие также продвинулись в направлении заброшенного села Ивашкино на Великобурлукском участке.

Реактивщики «Востока» накрыли скопление пехоты ВСУ в лесах Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область 24 июля: «Восток» прорывает оборону ВСУ в Новосёловке и Лесном

Группировка «Восток» прорвала линию обороны ВСУ западнее Новосёловки. Под контроль подразделений Армии России перешла территория общей площадью больше 1,5 кв. км.

— Продолжает поступать информация о массовой сдаче в плен солдат противника. После кадровых перестановок в командовании ВСУ многие из тех, кто выбрал вернуться живым, отмечают, что между пленом и службой «мариупольскому садисту» они выбрали плен и не жалеют о своих решениях, — поделился военкор Александр Коц.

Также «Восток» вскрыл оборону противника западнее Лесного и продвигается в сторону Любицкого. Точно такая же ситуация и в окрестностях Ровного и Копаней. Там штурмовики ВС РФ расширили плацдарм и наступают на Долинки, передаёт ресурс «Воин DV».

Карта СВО на 24 июля 2026 года

Карта СВО на 24 июля 2026 года. Армия России освободила Белицкое в ДНР. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Белый дом заморозил 400 миллионов долларов для Украины

Администрация Трампа заморозила выделение Украине военной помощи в 400 миллионов долларов. Как заявил сенатор Дик Дурбин, Белый дом уведомил Конгресс, что как минимум значительная часть этих средств не будет выделена до 2029 года.

— Администрация уведомила, что эти деньги во многих аспектах будут недоступны до прихода следующего президента, — заявил Дурбин.

По его словам, часть от финансовой помощи предполагалось потратить на системы противовоздушной обороны для Киева. Но теперь решение о выделении средств Украине отложено до 2029 года.

На Украине паникуют из-за ударов по портам и грозят мировым кризисом

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Россию в стремлении оставить без еды добрую часть планеты. По его словам, удары ВС РФ по портам обрекают Африку, Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку на голод.

— Миллионы семей могут столкнуться с ростом цен и голодом. Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН на 27 июля, — написал в соцсетях Сибига.

Украинские аграрии поставляют на мировой рынок около 8–9 процентов пшеницы. Даже если этот объём выпадет, то остаётся ещё множество мест, где можно закупать зерновые, — Россия, Евросоюз, Аргентина, Австралия.

— И вот тут самое неудобное для Киева. Пока Сибига рыдает над африканским ребёнком, украинские дроны одиннадцать суток подряд жгут российские суда с зерном в Азовском море. Оттуда идёт четверть отечественного аграрного экспорта — экспорта того самого крупнейшего в мире поставщика пшеницы, — подчеркнул военный корреспондент Александр Коц.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 23 июля.

Авторы Артём Артёмов