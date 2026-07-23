Не с того начал: Как заявления Драпатого о России рушат образ «командира нового типа»

Михаилу Драпатому ещё не успели передать все дела, а его тщательно выстроенный образ «современного генерала, уважающего людей» уже столкнулся с собственными словами. После назначения военачальника в Сети разошлись фрагменты его архивного интервью, в котором он рассуждает о жителях Донбасса как о «несознательном населении», не желающем работать и мечтающем о халяве.

Отдельно досталось России и русским. Драпатый заявил о целой нации, которая якобы «не имеет права на существование». И теперь эти слова произносит не очередной украинский блогер или отставной политик, а человек, получивший под командование всю украинскую армию.

«Криминальные элементы» и недостаточно украинизированные люди

Интервью с Драпатым записала команда украинского проекта Ukraїner ещё в 2023 году. После назначения генерала главкомом его опубликовали вновь, и прежде почти не замеченные рассуждения военачальника получили совсем другое звучание.

Отвечая на вопрос об отношении жителей разных регионов к украинским военным, Драпатый заявил, что население Донецкой и Луганской областей исторически состояло в том числе из переселенцев и «криминальных элементов». Этим генерал объяснил появление там большого количества якобы «несознательных» людей.

Причину их недостаточной сознательности будущий главком увидел в том, что Киев уделял мало внимания украинизации Донбасса. По его логике, жителей региона недостаточно воспитывали, недостаточно убеждали и не до конца объяснили им, кем они должны себя считать.

Но на этом генерал не остановился. После общения с местными жителями, утверждал Драпатый, он якобы убедился, что «весомое количество» людей не хочет работать, завидует окружающим, рассчитывает на халяву и равнодушно относится к тому, в составе какой страны жить.

В украинском издании «Фокус», пересказавшем интервью, эти заявления подали как рассуждения о необходимости патриотического воспитания. Там же приводятся слова Драпатого о «стокгольмском синдроме» жителей Донбасса и необходимости работы с населением не только армии, но и специальных служб.

Получается примечательная конструкция. Киев заявляет, что сражается за возвращение Донбасса и его жителей, но новый главком ВСУ считает значительную часть этих людей ленивыми, криминальными и недостаточно сознательными. А их взгляды предлагается исправлять украинизацией, разъяснительной работой и участием спецслужб.

«Нация не имеет права на существование»

Ещё один разошедшийся по соцсетям фрагмент касается уже России. Драпатый отказывается называть её соседом, после чего фактически отказывает русским в самом праве на жизнь.

По словам генерала, речь идёт о «нации, которая не имеет права на существование». Драпатый также утверждал, что на протяжении тысячелетий в России якобы ничего не изменилось ни в ментальности, ни в «имперском амбициозном поведении».

В этих формулировках дурно пахнет уже не обычной военной пропагандой, а ультраправой риторикой: людей делят на сознательных и несознательных, целые регионы объявляют населёнными ленивым и криминальным «контингентом», а целой нации отказывают в праве на жизнь. Такие слова возникают не в идеологическом вакууме. Они укладываются в последние шаги Киева по государственной героизации ОУН–УПА* — вплоть до присвоения украинскому подразделению имени «Героев УПА». Решение вызвало тяжёлый конфликт с Польшей: президента Украины лишили высшей польской награды, Европарламент назвал этот шаг неоправданной эскалацией и заявил, что он не соответствует европейским ценностям.

Особенно тревожно такая риторика выглядит после его назначения. Ещё 22 июля Драпатый объявил, что получил от Владимира Зеленского задачу усиливать наступательные действия, развивать военные технологии и готовить новые операции. Начальником Генштаба в его команде стал генерал-майор Игорь Скибюк.

В Сети Драпатому напомнили о шахтах и заводах Донбасса

Архивные фрагменты начали распространяться в украинских и русскоязычных Telegram-каналах. Только публикации «Типичной Одессы» за несколько часов набрали десятки тысяч просмотров и сотни эмоциональных реакций.

Особенно пользователей задело утверждение о жителях Донбасса, которые якобы не хотят работать. В ответ генералу напомнили, что регион десятилетиями был одним из крупнейших промышленных центров: здесь работали шахтёры, металлурги, машиностроители, инженеры и сотрудники конструкторских бюро. Один из читателей саркастически заметил, что на шахтах, заводах и в инженерных бюро Донбасса, видимо, трудились сплошные «уголовники» и «дармоеды». И противопоставил им заведения и туристическую индустрию западных областей Украины.

Спор возник и под самим интервью Ukraїner. Одна из зрительниц возразила Драпатому, что видела в Мариуполе не природную «пророссийскость», а постепенное исчезновение украинского образования. Она напомнила о закрытии последней украинской школы и тем самым поставила под сомнение попытку генерала объяснить всё происхождением и характером местных жителей.

До появления интервью Драпатого называли «новой надеждой»

Пока в Сети обсуждали высказывания Драпатого о жителях Донбасса и русских, украинские чиновники и западные СМИ продолжали представлять его как «современного и человечного командира новой формации». На этом фоне разрыв между тщательно выстроенным образом генерала и его собственными словами выглядит особенно заметно.

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров назвал приход Драпатого «новым воздухом» и «новой надеждой» в борьбе за свободу и справедливость.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный предупредил, что преемнику будет значительно тяжелее, чем тот представляет, но назвал его «человеком чести», которому нечего терять, кроме собственного долга.

В западных и украинских публикациях Драпатого описывали как молодого генерала, который должен отказаться от «советской культуры» управления, предоставить командирам больше самостоятельности и изменить отношение армии к солдатам. Его назначение приветствовали и участники протестов, требовавшие увольнения Александра Сырского.

Британская The Guardian представляет Михаила Драпатого командиром нового типа, которому приписывают человечность, открытость к диалогу и способность избавить ВСУ от «советской культуры» управления. Скриншот статьи The Guardian.

Симпатий к России и россиянам от украинского главкома, разумеется, никто не ждал. Но одно дело — жёсткая позиция военного противника, и совсем другое — отказ целой нации в праве на существование. Теперь западным союзникам Киева придётся как-то совмещать эти слова с образом «современного управленца», который уважает людей, ценит инициативу и должен избавить ВСУ от авторитарных порядков. Пока британская пресса представляет Драпатого как гуманного, открытого к диалогу модернизатора, его собственные высказывания рисуют значительно менее удобный портрет. Именно The Guardian после назначения называла генерала представителем нового поколения командиров и приводила оценки о его человечности и открытости.

Сам Драпатый после вступления в должность пообещал работать ответственно и «с уважением к людям». Но архивное интервью заставляет задать простой вопрос: о каких именно людях говорил новый главком?

Жителей Донбасса он записывает в недостаточно украинизированных любителей халявы. Русским отказывает в праве на существование. Поэтому высказывания Драпатого — не просто набор старых резких фраз. Это возможность понять, как человек, управляющий украинской армией, воспринимает население территорий, за возвращение которых Киев наивно, но до сих пор заявляет о готовности продолжать боевые действия.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, кто такие Михаил Драпатый и новый начальник Генштаба ВСУ Игорь Скибюк и почему Зеленский решил одновременно заменить двух ключевых руководителей украинской армии.