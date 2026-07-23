Никогда такого не было, и вот оно опять: На Украине спрогнозировали конфликт Зеленского с Драпатым

Между Владимиром Зеленским и новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым могут возникнуть разногласия из-за использования иностранной военной помощи. Об этом заявил РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, Драпатый может поддержать проекты бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова по увеличению закупок беспилотников и привлечению иностранных наёмников. Мирошник считает, что такие инициативы могут столкнуться с противодействием представителей команды Зеленского.

«Стоит ждать попыток следовать проектам Фёдорова (экс-министра обороны Украины — Прим. Life.ru) на увеличение закупок дронов и привлечения к службе иностранных наёмников, что, скорее всего, будет блокироваться назначенцами от Зеленского. Но в конечном счёте столкновения закладываются именно в вопросах использования средств иностранной военной поддержки», — заявил Мирошник.

Он отметил, что возможные противоречия могут возникнуть из-за распределения зарубежного финансирования в военной сфере. По мнению дипломата, Драпатый может выступить против попыток направить эти средства на другие цели.

Ранее Михаил Драпатый получил прозвище «генерал-провал» за неудачи в Курской области и на покровском направлении, а также подавал в отставку после удара по полигону в 2025 году, но Зеленский назначил его командующим Объединёнными силами. С его именем связывают потери в Курской области.