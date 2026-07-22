Новый главком ВСУ Драпатый получил прозвище «генерал-провал» ещё до назначения

Часть украинских военных и граждан связывает нового главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого с потерей плацдарма в Курской области и провалом обороны на направлении Покровск — Константиновка. За эти неудачи он ещё до назначения получил прозвище «генерал-провал», пишет РИАМО.

Издание также напомнило об ударе по учебному полигону в Днепропетровской области весной 2025 года. В результате погибли украинские военнослужащие. После этого Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Владимир Зеленский принял отставку 3 июня, но в тот же день назначил Драпатого командующим Объединёнными силами. Он пояснил, что генерал должен сосредоточиться на боевых задачах и «заниматься фронтом на 100%».

После начала специальной военной операции Драпатый командовал группировками «Юг», «Каховка», «Кривой Рог» и «Херсон». В феврале 2024 года он стал заместителем начальника Генштаба ВСУ, а в мае возглавил группировку «Харьков». В октябре генерал получил звание генерал-майора, а спустя месяц стал командующим Сухопутными войсками.

Российские силовые структуры также связывают Драпатого с комплектованием штурмовых подразделений из женщин-заключённых. По их данным, командование отправляло их на передовую без необходимой подготовки.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал указы о смене военного руководства Украины. Он официально снял Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Михаила Драпатого. Зеленский также уволил Андрея Гнатова с поста начальника Генерального штаба. Его место занял генерал-майор Игорь Скибюк. Таким образом, украинское руководство за два дня сменило главкома ВСУ и начальника Генштаба.