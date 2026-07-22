Сырскому предрекли встречу с «виселицей» после ухода с поста главкома ВСУ

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал уход Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооружёнными силами Украины. По его мнению, смена руководства не окажет существенного влияния на ситуацию на фронте. Своими размышлениями Сладков поделился в Telegram-канале, где оценил перспективы бывшего главкома ВСУ.

Военкор заявил, что судьба Александра Сырского после отставки, по его мнению, «попахивает виселицей». Также он выразил сомнение, что назначение Михаила Драпатого на пост главнокомандующего сможет изменить положение дел для украинской армии.

«Спокойно воюем. Давим их в блиндажах и городских подвалах. Им сейчас успешно сдаться в плен — это даже лучше, чем стать главкомом ВСУ, есть хоть перспектива живым и здоровым остаться и вернуться домой», — написал он.

Ранее Михаил Драпатый сообщил, что официально приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего Вооружёнными силами Украины. Одновременно Драпатый представил состав руководства, сообщив, что начальником Генерального штаба ВСУ стал генерал-майор Игорь Скибюк, ранее командовавший десантно-штурмовыми войсками Украины.