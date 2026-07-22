Присяга с душком: Драпатый отреагировал нацистским лозунгом на своё назначение главкомом ВСУ

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый начал свою деятельность на посту с резонансного заявления. В своей первой публикации в соцсети он обратился к военнослужащим, использовав лозунг, принадлежащий украинской националистической организации УНА-УНСО*.