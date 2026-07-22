Присяга с душком: Драпатый отреагировал нацистским лозунгом на своё назначение главкомом ВСУ
Новый главком ВСУ Драпатый использовал лозунг нацистов в первом обращении
Обложка © ТАСС / EPA / OLEKSANDR KLYMENKO
Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый начал свою деятельность на посту с резонансного заявления. В своей первой публикации в соцсети он обратился к военнослужащим, использовав лозунг, принадлежащий украинской националистической организации УНА-УНСО*.
Напомним, накануне поздно вечером Зеленский всё-таки объявил об отставке Сырского и назначении Драпатого. Последний с 2016 года числится в уголовных делах России за обстрелы ДНР и даже объявлен в розыск. Чем ещё известен новый главком ВСУ с «говорящей» фамилией — читайте на Life.ru.
*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ
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