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22 июля, 10:09

Присяга с душком: Драпатый отреагировал нацистским лозунгом на своё назначение главкомом ВСУ

Новый главком ВСУ Драпатый использовал лозунг нацистов в первом обращении

Обложка © ТАСС / EPA / OLEKSANDR KLYMENKO

Обложка © ТАСС / EPA / OLEKSANDR KLYMENKO

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый начал свою деятельность на посту с резонансного заявления. В своей первой публикации в соцсети он обратился к военнослужащим, использовав лозунг, принадлежащий украинской националистической организации УНА-УНСО*.

Напомним, накануне поздно вечером Зеленский всё-таки объявил об отставке Сырского и назначении Драпатого. Последний с 2016 года числится в уголовных делах России за обстрелы ДНР и даже объявлен в розыск. Чем ещё известен новый главком ВСУ с «говорящей» фамилией — читайте на Life.ru.

В Кремле не ждут перемен на фронте после назначения Драпатого
В Кремле не ждут перемен на фронте после назначения Драпатого

*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ

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Оксана Попова
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