Стала известна вся подноготная нового главкома ВСУ Драпатого

Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый с 2016 года числится в уголовных делах России за артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Республики. В 2023 году МВД РФ объявило его в розыск. Позднее, уже на посту командующего Сухопутными войсками, Драпатый занимался комплектованием штурмовых отрядов из осуждённых женщин, которых отправляли на передовую без подготовки. Об этом свидетельствуют данные российских силовых структур и показания пленных украинских военнослужащих.

Драпатый родился в 1982 году в Каменце-Подольском. Он окончил Харьковский институт танковых войск и начал службу в 72-й отдельной механизированной бригаде. К 2014 году он дослужился до командира батальона.

В мае 2014 года Драпатый участвовал в вытеснении сторонников ДНР из Мариуполя. Тогда его подразделения блокировали город и вели боестолкновения на улицах. Позднее он командовал штабом 30-й ОМБр и 58-й отдельной мотопехотной бригадой. Его части вели бои у Авдеевки и Ясиноватой.

В ноябре 2016 года Следственный комитет России возбудил против Драпатого уголовное дело за применение запрещённых средств ведения войны. В сентябре 2023 года МВД России объявило его в розыск. По данным следствия, в 2017 и 2019 годах под его командованием ВСУ нанесли более 70 ударов по объектам в ДНР и ЛНР. От этих обстрелов погибли и получили ранения 154 человека.

В 2019 году Драпатый получил звание полковника. В 2021 году ему присвоили звание бригадного генерала. В начале 2022 года он занимал пост командующего группировкой войск, действовавшей против республик Донбасса.

С началом специальной военной операции Драпатый командовал группировками «Юг», «Каховка», «Кривой Рог» и «Херсон». В феврале 2024 года его назначили заместителем начальника генштаба ВСУ. В мае 2024 года он возглавил группировку «Харьков». В октябре 2024 года он получил звание генерал-майора.

В ноябре 2024 года Владимир Зеленский назначил Драпатого командующим Сухопутными войсками. На этом посту он отвечал за пополнение подразделений. По данным российских силовых структур и свидетельствам пленных, в его ведении было комплектование штурмовых отрядов из женщин, отбывавших наказание в колониях. Их отправляли на передовую без подготовки и использовали в так называемых мясных штурмах.

В июне 2025 года после ракетного удара по учебному подразделению в Днепропетровской области Драпатый подал в отставку. Зеленский её удовлетворил, но в тот же день назначил Драпатого главой Командования объединённых сил. Украинские СМИ писали, что причиной увольнения стал конфликт с тогдашним главкомом Александром Сырским.

В октябре 2025 года Драпатый дополнительно возглавил Группировку объединённых сил в Харьковской области. В июле 2026 года на фоне правительственного кризиса и протестов с требованием отставки Сырского Зеленский назначил Драпатого новым главнокомандующим ВСУ.

Ранее сообщалось, что кадровая перестановка в украинской армии, на которую Зеленский пошёл на фоне протестов, может обернуться для него потерей реального влияния на военное руководство. Внутри ВСУ может начаться новая расстановка ориентиров, и командиры будут смотреть не только на Банковую, но и на тех, кто способен заставить власть менять решения под давлением. Попытка Зеленского показать сохраняющийся контроль над армией может, напротив, усилить напряжение в верхушке ВСУ — особенно если борьба за оборонные расходы затронет интересы влиятельных групп.