Зеленский рискует потерять контроль над армией после смены главкома ВСУ

Кадровая перестановка в украинской армии, на которую Владимир Зеленский пошёл на фоне протестов, может обернуться для него потерей реального влияния на военное руководство. К такому выводу приходит украинское издание «Страна.ua».

Увольнение Александра Сырского стало не демонстрацией силы, а вынужденным шагом, после которого внутри ВСУ может начаться новая расстановка ориентиров. В этой логике командиры будут смотреть не только на Банковую, но и на тех, кто способен заставить власть менять решения под давлением.

Издание считает, что главарь киевского руководства попытается показать, будто сохраняет управляемость армией. Однако такая попытка может, напротив, усилить напряжение в верхушке ВСУ — особенно если борьба за контроль над оборонными расходами затронет интересы влиятельных групп.

Кроме того, экс-комик ищет баланс между частичным выполнением требований протестующих и интересами структур, которые выступают за возвращение в Минобороны Михаила Фёдорова. Вопрос теперь в том, устроит ли такой компромисс самого Фёдорова, его сторонников и европейских партнёров.

Напомним, Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ на замену Александру Сырскому. Зеленский рассчитывает, что перестановки укрепят украинскую армию и усилят давление на Россию. Известно, что Драпатый внесён в базу розыска МВД России. Согласно базе, он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако конкретная статья в открытой части записи не уточняется.