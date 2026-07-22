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Регион
21 июля, 21:27

Новый главком ВСУ Драпатый оказался в базе розыска МВД РФ

Михаил Драпатый. Обложка © Пресс-служба Зеленского

Михаил Драпатый. Обложка © Пресс-служба Зеленского

Главком Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый внесён в базу розыска МВД России. В карточке указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако конкретная статья в открытой части записи не уточняется.

«Драпатый Михаил Васильевич. Разыскивается по статье УК», — указано в карточке.

Новый главком ВСУ в 2014 году стал одним из немногих украинских командиров, которым с трудом удалось сбежать из Изваринского котла в ЛНР. Это был очередной случай, когда украинские силы попали в полное окружение. Также Драпатый подвергся критике за фото на коленях перед послом Великобритании Мелиндой Симмонс в 2021 году.

Михаил Драпатый был командиром батальона, который протаранил людей на БМП в Мариуполе. Сегодня он сменил на своей должности Александра Сырского.

Как пишет SHOT, МВД России объявило Драпатого в розыск в 2023 году. По данным следствия, в 2017 и 2019 годах под его командованием ВСУ наносили удары по территории ЛНР и ДНР более 70 раз, из-за чего погибли и были ранены 154 человека. Вместе с ним заочно предъявлены обвинения Виктору Николюку.

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Напомним, Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ на замену Александру Сырскому. Зеленский рассчитывает, что перестановки укрепят украинскую армию и усилят давление на Россию. По его словам, Киев намерен добиться условий, которые «позволят принудить Москву к мирному урегулированию». Все кадровые решения планируют оформить 23 июля.

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Тимур Хингеев
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